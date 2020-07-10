СМИ: Гаттузо продлит контракт с «Наполи» до 2023 года

Источник: AP 2020

Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года, сменив Карло Анчелотти.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17e94ed722970a1de68d" data-vnd="17e94ed722970a1de68d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17e94ed722970a1de68d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Его текущее соглашение действует до лета 2021 года, однако руководство клуба хочет продлить контракт с 42-летним специалистом. В течение ближайших недель Гаттузо встретится с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом и подпишет новый договор до 2023 года.

«Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 51 очко. В июне клуб завоевал Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» (0:0, 4:2 — по пенальти).