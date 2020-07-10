СМИ: Гаттузо продлит контракт с «Наполи» до 2023 года

Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года, сменив Карло Анчелотти.
Его текущее соглашение действует до лета 2021 года, однако руководство клуба хочет продлить контракт с 42-летним специалистом. В течение ближайших недель Гаттузо встретится с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом и подпишет новый договор до 2023 года.
«Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 51 очко. В июне клуб завоевал Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» (0:0, 4:2 — по пенальти).
Трофей стал первым в тренерской карьере Гаттузо. Ранее он возглавлял швейцарский «Сьон», итальянские клубы «Палермо», «Пиза» и «Милан», а также греческий ОФИ.