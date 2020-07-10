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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович — о будущем в «Милане»: Златан не является игроком Лиги Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

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«Ибра играет, чтобы выиграть что-то, или он остаётся дома. Они сказали мне, что уйти в Америку было слишком легко, поэтому я вернулся в Милан. Я здесь просто для страсти, потому что я в основном играю бесплатно. Тогда эта ситуация с COVID-19 остановила всё, и я подумал, может быть, есть что-то, пытающееся сказать мне, что я должен завершить карьеру. К счастью, мы вернулись на поле. Через два дня я был готов вернуться в команду. Ибра таков. Я родился, чтобы играть в футбол, и до сих пор остаюсь лучшим в футболе. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через два месяца. Также посмотрю, что происходит с клубом. Если будет то, как сейчас, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в “Милане” в следующем сезоне. Ибрагимович не является игроком Лиги Европы, а “Милан” не является клубом Лиги Европы», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

На данный момент «Милан» занимает седьмое место в Серии A, набрав 49 очков. От зоны Лиги Европы команду отделяет два очка.

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