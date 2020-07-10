Титулы, топ-лиги, признание. Кто из легионеров добился успеха после ухода из КПЛ

Источник: РИА "Новости"

Неманья Максимович, «Хетафе» (Испания)

Недавно сербский полузащитник сам откровенно признался, что его стартовые шаги в карьере, в частности переход в «Астану», выглядели странными. Но именно период в столичном клубе (где были групповые этапы ЛЧ и ЛЕ), а также титул чемпиона мира среди молодежи в составе сборной Сербии помогли Максимовичу стать одним из самых котируемых талантов своего поколения. Да, Неманья плохо расстался с «Астаной» и бесплатно ушел в «Валенсию», но его пример доказал, что из КПЛ можно уехать не только в топовый чемпионат, но и в очень статусный клуб. Сейчас Максимович — основной игрок сборной Сербии и важная фигура в построениях крепкого «Хетафе», который удивляет Примеру высокими результатами, несмотря на относительно скромный бюджет.

Егор Сорокин, «Краснодар» (Россия)

Бывший руководитель «Актобе» Дмитрий Васильев очень гордится тем фактом, что именно он привез Сорокина в Казахстан. Молодой защитник провел недолгое время в КПЛ, но затем, вернувшись в Россию, удивил всех стремительным прогрессом. Отличный период в «Рубине», предложение от «Зенита», итоговый трансфер в «Краснодар» и вызовы в сборную России — так Сорокин практически за два года проделал путь от турбулентного «Актобе» до одной из самых амбициозных команд РПЛ.

Джордже Деспотович, свободный агент (лучший бомбардир «Оренбурга» в сезоне-2019/20)

Про то, как недооценивали Деспотовича в Казахстане, мы более подробно рассказывали ранее, а сейчас лишь добавим — нет сомнений, что статус свободного агента для Джордже временный. Всю весну серба связывали с большими московскими клубами, а также турецким «Трабзонспором». Вероятно, в ближайший месяц он уже найдет себе хороший клуб. Его период в «Оренбурге» оказался просто отличным, он забивал шикарные голы, регулярно прибивал российских топов и даже дождался вызова в сборную Сербии.

Педро Энрике, «Кайсериспор» (Турция)

Бразильский вингер провел всего полгода в «Астане», но даже за такой короткий период было очевидно — это качественный игрок, который будет востребован в Европе. Он вывел «Астану» в групповой этап Лиги Европы, взял чемпионский титул и затем вернулся после аренды в греческий ПАОК. Там бразилец выиграл еще одно звание чемпиона страны. Дальше он перебрался в турецкий «Кайсериспор» и, несмотря на блеклые результаты клуба, сам Энрике в полном порядке: девять голов в 23 матчах турецкой Суперлиги.

Исаэль, «Ференцварош» (Венгрия)

Переезд в Венгрию оказался для Исаэля своевременным и правильным решением. В «Ференцвароше» он добился того, что так и не смог сделать в «Кайрате», — чемпионского титула и выступления в еврокубках. В июне бразилец оформил второе звание чемпиона Венгрии подряд. Статистика Исаэля в «Ференцвароше» опять же красноречиво говорит о том, что он ни разу не сбавил и продолжает оставаться крайне полезным атакующим игроком: 14 результативных действий в 27 матчах.