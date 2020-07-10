«Смолевичи» примут «Ислочь» на старте 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В 18.30 один из аутсайдеров футболисты «Смолевичей» начнут домашний поединок с гостями из «Ислочи» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В предыдущем туре оба соперника не смогли добиться побед — хозяева сегодняшнего матча также у себя дома сыграли вничью с действующим чемпионом страны брестским «Динамо» (3:3), а подопечные Виталия Жуковского проиграли в Гродно местному «Неману» (0:1). В первом круге нынешнего первенства «Ислочь» обыграла «Смолевичи» на своем поле с минимальным преимуществом — 1:0.

Лидеры турнира матчи 17-го тура проведут 11 июля на своих аренах. Футболисты БАТЭ после двух поражений подряд примут на поле «Борисов-Арены» мозырскую «Славию», а в Солигорске «Шахтер», не проигрывающий уже 11 туров кряду, сыграет с «Городеей». Также в субботу главный неудачник сезона бобруйская «Белшина» встретится на своем поле с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), БАТЭ — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (16), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 11 (15), «Белшина» — 7 (16).