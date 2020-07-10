Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
9.07
Верона
Интер
22
Футбол. Зарубежный
9.07
Атлетик
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
11.07
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
11.07
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист с казахстанскими корнями рассказал об интересе «Ливерпуля» и «Челси»

Полузащитник с казахстанскими корнями Ник Брайтенбюхер может покинуть немецкий «Хоффенхайм». Об этом футболист сообщил в интервью Bild.

Наверх

17-летний игрок юношеской сборной Германии имеет три два варианта продолжения карьеры, причем два из них — топ-клубы английской премьер-лиги.

«Я знаю, что есть интерес от “Ливерпуля”, “Челси” и “Шальке”», — заявил Брайтенбюхер, которого за стиль игры сравнивают с другими левоногими футболистами — голландцем Арьеном Роббеном и аргентинцем Лионелем Месси.

В завершившемся сезоне Брайтенбюхер выступал в бундеслиге для игроков до 17 лет. На его счету 13 голов и пять ассистов в 16 матчах. За главную команду хавбек пока не играл.

Родители Брайтбюхнера — эмигранты из Казахстана, которые перебрались в Германию в 1996 году. По правилам ФИФА, игрок в будущем имеет право выступать за сборную Казахстана.

Читайте также
Хоффенхайм
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
20 голов и больше за "Барыс". Форвард сборной Казахстана может обновить лучший результат в КХЛ
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале ЛЧ-2019/20
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ
Футболист «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в АПЛ
Газизов назвал свои цели в «Спартаке»
«Спартак» не сможет победить в Сочи: Топ-5 ставок выходных
Российский хоккеист умер в 23 года
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь