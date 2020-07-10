Футболист с казахстанскими корнями рассказал об интересе «Ливерпуля» и «Челси»

17-летний игрок юношеской сборной Германии имеет три два варианта продолжения карьеры, причем два из них — топ-клубы английской премьер-лиги.

«Я знаю, что есть интерес от “Ливерпуля”, “Челси” и “Шальке”», — заявил Брайтенбюхер, которого за стиль игры сравнивают с другими левоногими футболистами — голландцем Арьеном Роббеном и аргентинцем Лионелем Месси.

В завершившемся сезоне Брайтенбюхер выступал в бундеслиге для игроков до 17 лет. На его счету 13 голов и пять ассистов в 16 матчах. За главную команду хавбек пока не играл.