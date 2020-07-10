Футболист с казахстанскими корнями рассказал об интересе «Ливерпуля» и «Челси»
Полузащитник с казахстанскими корнями Ник Брайтенбюхер может покинуть немецкий «Хоффенхайм». Об этом футболист сообщил в интервью Bild.
Полузащитник с казахстанскими корнями Ник Брайтенбюхер может покинуть немецкий «Хоффенхайм». Об этом футболист сообщил в интервью Bild.
17-летний игрок юношеской сборной Германии имеет три два варианта продолжения карьеры, причем два из них —
«Я знаю, что есть интерес от “Ливерпуля”, “Челси” и “Шальке”», — заявил Брайтенбюхер, которого за стиль игры сравнивают с другими левоногими футболистами — голландцем Арьеном Роббеном и аргентинцем Лионелем Месси.
В завершившемся сезоне Брайтенбюхер выступал в бундеслиге для игроков до 17 лет. На его счету 13 голов и пять ассистов в 16 матчах. За главную команду хавбек пока не играл.
Родители Брайтбюхнера — эмигранты из Казахстана, которые перебрались в Германию в 1996 году. По правилам ФИФА, игрок в будущем имеет право выступать за сборную Казахстана.