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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Определились полуфинальные пары Кубка Беларуси по футболу среди женщин

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки ФК «Минск» в борьбе за выход в финал дважды сыграют с гродненским «Неманом». Минчанки стартуют в этом розыгрыше только с полуфинальной стадии, а их соперницы в четвертьфинале без всяких проблем переиграли воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва — 6:0 (в гостях) и 12:0 (дома).

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В другом полуфинале лидер нынешнего национального первенства минское «Динамо-БГУФК» будет соперничать с «Бобруйчанкой». В четвертьфинале динамовская дружина была сильнее столичной «Зоркi-БДУ» — 6:0 (дома) и 5:3 (в гостях), а бобруйские футболистки дважды с минимальным преимуществом одолели соперниц из могилевского «Днепра» — 3:2 (в гостях) и 2:1 (дома).

Первые полуфинальные противостояния пройдут 17 июля в Бобруйске и Минске, ответные — 5 августа в Гродно и Минске.

Футболистки «Бобруйчанки» 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК «Минск» восемь трофеев, могилевская «Надежда» четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки «Зоркi-БДУ» и витебского «Университета».

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