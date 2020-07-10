Нападающий Владимир Хващинский вернулся в минское «Динамо»

Владимир Хващинский начал профессиональную карьеру в 2008 году в брестском «Динамо», в 2013-м впервые попал в столичное «Динамо», после чего играл за ФК «Минск», затем снова выступал в составе минских динамовцев, а потом в солигорском «Шахтере». Нынешний сезон опытный форвард начал в «Минске», отыграв в 13 матчах и забив пять мячей. За время выступлений в минском «Динамо» Владимир Хващинский, которому недавно исполнилось 30 лет, провел 133 поединка, забив в них 33 гола.