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16:09 (мск), источник: БЕЛТА

Нападающий Владимир Хващинский вернулся в минское «Динамо»

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Владимир Хващинский вернулся в минское «Динамо». Сегодня он подписал контракт и будет выступать под десятым номером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Владимир Хващинский начал профессиональную карьеру в 2008 году в брестском «Динамо», в 2013-м впервые попал в столичное «Динамо», после чего играл за ФК «Минск», затем снова выступал в составе минских динамовцев, а потом в солигорском «Шахтере». Нынешний сезон опытный форвард начал в «Минске», отыграв в 13 матчах и забив пять мячей. За время выступлений в минском «Динамо» Владимир Хващинский, которому недавно исполнилось 30 лет, провел 133 поединка, забив в них 33 гола.

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Накануне состав столичных динамовцев пополнили полузащитник Алексей Бутаревич, перешедший из «Смолевичей», а также его коллега по амплуа бразилец Силас Араужу да Силва, выступавший до этого в израильском клубе «Хапоэль Ирони». Кроме того, динамовские защитники Кирилл Родионов, Никита Халимончик, полузащитник Никита Демченко и нападающий Владислав Ложкин перешли в «Смолевичи» на правах аренды до конца сезона.

После 16 туров чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» занимают седьмое место, набрав 23 очка. Лидируют солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ, у которых по 30 баллов. Свой следующий поединок столичные динамовцы проведут 12 июля на своей арене против «Минска», набравшего 15 очков в 14 проведенных матчах.

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