«Рисковать здоровьем людей нельзя». Эксперт оценил варианты продолжения КПЛ после карантина

«Считаю первостепенным состояние здоровья всех людей в стране. Можно планировать разные модели возобновления чемпионата, но рисковать здоровьем категорически нельзя.

Что касается варианта собраться в одном городе и играть — с одной стороны, заманчиво при строгом соблюдении медицинского регламента, с другой — надо смотреть по экономике для клубов и преимуществе клуба из города, в котором планируются матчи. Сейчас есть фавориты и аутсайдеры только исходя из сыгранных туров и статистике игроков в заявке — кто и как выйдет из карантин, неизвестно никому.

Чемпионат нужно доигрывать в этом году. Как раз в Нур-Султане есть подходящий стадион с крышей, — заявил Ловчев.

Напомним, 1 июля состоялись матчи третьего тура чемпионата Казахстана. Они стали первыми с 16 марта — тогда турнир остановили из-за режима ЧП.