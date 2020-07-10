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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Рисковать здоровьем людей нельзя». Эксперт оценил варианты продолжения КПЛ после карантина

Чемпионат Казахстана по футболу надо доигрывать в 2020 году, заявил лучший футболист страны-2002 Евгений Ловчев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он подчернил, что неизвестно, в какой форме предстанут клубы после карантина.

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«Считаю первостепенным состояние здоровья всех людей в стране. Можно планировать разные модели возобновления чемпионата, но рисковать здоровьем категорически нельзя.

Что касается варианта собраться в одном городе и играть — с одной стороны, заманчиво при строгом соблюдении медицинского регламента, с другой — надо смотреть по экономике для клубов и преимуществе клуба из города, в котором планируются матчи. Сейчас есть фавориты и аутсайдеры только исходя из сыгранных туров и статистике игроков в заявке — кто и как выйдет из карантин, неизвестно никому.

Чемпионат нужно доигрывать в этом году. Как раз в Нур-Султане есть подходящий стадион с крышей, — заявил Ловчев.

Напомним, 1 июля состоялись матчи третьего тура чемпионата Казахстана. Они стали первыми с 16 марта — тогда турнир остановили из-за режима ЧП.

3 июля вновь было объявлено о приостановке турнира из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом в стране. Пока в Казахстане действует двухнедельный карантинный режим, который введен с 5 июля. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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