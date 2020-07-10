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17:45 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Манчестер Юнайтед» Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ

ТАСС, 10 июля. Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в июне. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

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Источник: AP 2020

На награду претендовали игроки «Вулверхэмптона» Конор Коди и Рауль Хименес, форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, футболист «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен и нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Фернандеш забил четыре мяча в лиге в июне. Португалец стал седьмым игроком в истории АПЛ, выигравшим приз два раза подряд.

«Манчестер Юнайтед» после 34-го тура занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Клуб не проигрывает десять матчей кряду. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут «Саутгемптон».

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