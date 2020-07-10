Футболист «Манчестер Юнайтед» Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ
ТАСС, 10 июля. Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской
ТАСС, 10 июля. Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской
На награду претендовали игроки «Вулверхэмптона» Конор Коди и Рауль Хименес, форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, футболист «Ньюкасла» Аллан
«Манчестер Юнайтед» после 34-го тура занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Клуб не проигрывает десять матчей кряду. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут «Саутгемптон».