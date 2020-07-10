Футболист «Манчестер Юнайтед» Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ

На награду претендовали игроки «Вулверхэмптона» Конор Коди и Рауль Хименес, форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, футболист «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен и нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Фернандеш забил четыре мяча в лиге в июне. Португалец стал седьмым игроком в истории АПЛ, выигравшим приз два раза подряд.