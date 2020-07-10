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21:12 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль 18-летнего Владислава Ложкина помог «Смолевичам» победить «Ислочь» в матче чемпионата Беларуси по футболу

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» обыграли на своем поле «Ислочь» со счетом 3:1 в стартовом поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме голевой дубль оформил новичок хозяев Владислав Ложкин, пришедший на правах аренды из минского «Динамо».

После перерыва Александр Джигеро забил третий гол, а гости лишь в компенсированное время сумели отыграть один мяч стараниями Александра Макася.

Лидеры турнира матчи 17-го тура проведут 11 июля на своих аренах. Футболисты БАТЭ после двух поражений подряд примут на поле «Борисов-Арены» мозырскую «Славию», а в Солигорске «Шахтер», не проигрывающий уже 11 туров кряду, сыграет с «Городеей». Также в субботу главный неудачник сезона бобруйская «Белшина» встретится на своем поле с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), БАТЭ — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляют два форварда солигорского «Шахтера» — Виталий Лисакович и ранее выступавший в «Энергетике-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забившие по девять мячей.

Смолевичи
3:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 17-й тур10.07.2020, 00:00 (МСК UTC+3)Озерный
Главные тренеры
Александр БразевичВиталий Жуковский
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