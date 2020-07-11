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08:55 (мск), источник: ТАСС

«Реал» обыграл «Алавес» и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 11 июля. Мадридский «Реал» дома обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).

Во время загрузки произошла ошибка.

Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте «Барселону» на четыре очка. «Алавес» проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 13 июля на выезде сыграют с «Гранадой», «Алавес» в этот же день примет «Хетафе».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2, забив победный мяч на 88-й минуте.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 3510.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХуан Муньис
Голы
Карим Бензема11′
Марко Асенсио(Карим Бензема)50′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Хименес Гаго Роберто
3Эдер Милитау
4Родригу Эли
5Рафаэль Варан
5Виктор Сиснерос Лагуардия
23Ферлан Менди
17Адриан Марин
8Тони Кроос
10Виктор Камараса
17Лукас Васкес
24Оливер Берк
10Лука Модрич
70′
23Ксимо Наварро
23′
15Федерико Вальверде
21Мартин Агиррегабирия
14Каземиру
90′
15Любомир Фейса
55′
21Браим Диас
36Абдаллахи Махмуд
83′
9Карим Бензема
82′
7Перес Мартинес Лукас
55′
22Франсиско Роман Иско
11Луис Риоха
20Марко Асенсио
70′
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
69′
25Винисиус Жуниор
38Хосе Луис Родригес
27Родригу
82′
16Эдгар Мендес
68′
7Эден Азар
29Борха Сайнс
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
5Фолы17
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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