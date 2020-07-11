«Реал» обыграл «Алавес» и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу

Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).

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Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте «Барселону» на четыре очка. «Алавес» проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 13 июля на выезде сыграют с «Гранадой», «Алавес» в этот же день примет «Хетафе».

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В другом матче игрового дня «Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2, забив победный мяч на 88-й минуте.