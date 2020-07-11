«Реал» обыграл «Алавес» и одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
ТАСС, 11 июля. Мадридский «Реал» дома обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 11 июля. Мадридский «Реал» дома обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Карим Бензема (11-я минута, с пенальти) и Марко Асенсио (50).
Мадридский клуб одержал восьмую победу в первенстве подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 80 очков и опережая идущую на втором месте «Барселону» на четыре очка. «Алавес» проиграл шесть игр кряду и располагается на 17-й строчке, имея в активе 35 очков.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 13 июля на выезде сыграют с «Гранадой», «Алавес» в этот же день примет «Хетафе».
В другом матче игрового дня «Гранада» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2, забив победный мяч на 88-й минуте.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Зинедин Зидан
|Хуан Муньис
|Карим Бензема
|11′
|Марко Асенсио(Карим Бензема)
|50′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Хименес Гаго Роберто
|3
|Эдер Милитау
|4
|Родригу Эли
|5
|Рафаэль Варан
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|23
|Ферлан Менди
|17
|Адриан Марин
|8
|Тони Кроос
|10
|Виктор Камараса
|17
|Лукас Васкес
|24
|Оливер Берк
|10
|Лука Модрич
70′
|23
|Ксимо Наварро
23′
|15
|Федерико Вальверде
|21
|Мартин Агиррегабирия
|14
|Каземиру
90′
|15
|Любомир Фейса
55′
|21
|Браим Диас
|36
|Абдаллахи Махмуд
83′
|9
|Карим Бензема
82′
|7
|Перес Мартинес Лукас
55′
|22
|Франсиско Роман Иско
|11
|Луис Риоха
|20
|Марко Асенсио
70′
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
69′
|25
|Винисиус Жуниор
|38
|Хосе Луис Родригес
|27
|Родригу
82′
|16
|Эдгар Мендес
68′
|7
|Эден Азар
|29
|Борха Сайнс
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)