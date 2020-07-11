В чемпионате Беларуси сегодня БАТЭ примет «Славию», «Шахтер» сыграет с «Городеей»

Источник: AP 2020

Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примут мозырскую «Славию» (начало в 18.30). В двух предыдущих турах борисовчане проиграли на своем поле гостям из Минска — «Динамо» (0:2) и «Энергетику-БГУ» (0:1), но сегодня настроены только на победу. Мозыряне в прошлом туре победили у себя дома «Слуцк» (3:1).

В Солигорске футболисты «Шахтера», не проигрывающие уже 11 туров кряду, встретятся с «Городеей» (начало в 20.30). На прошлой неделе горняки разгромили в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» (4:1), а городейцы на своем поле сыграли вничью с «Витебском» (2:2).

Также сегодня главный неудачник сезона «Белшина» встретится в Бобруйске с «Торпедо-БелАЗом» (начало в 16.30). В 16-м туре бобруйчане на выезде разошлись миром с футболистами «Минска» (2:2).

Вчера в стартовом поединке 17-го тура «Смолевичи» у себя дома переиграли гостей из «Ислочи» со счетом 3:1.

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), БАТЭ — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 7 (16).