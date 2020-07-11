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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил подробный анализ по возобновлению КПЛ в Алматы

Алматинский «Кайрат» представил SWOT-анализ, в котором оценил все плюсы и минусы варианта с возобновлением чемпионата Казахстана по футболу в одном в городе, в частности в Алматы.

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Ранее с идеей проведения матчей КПЛ в одном городе выступил глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Недавно стало известно, что Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) обратилась в ФК «Кайрат» с просьбой посетить инфраструктурные объекты клуба для анализа возможности возобновления матчей премьер-лиги в одном городе.

В КПЛ успели провести три полных тура. Впервые турнир взял паузу 16 марта, а 3 июля официально было объявлено о второй приостановке сезона в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

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