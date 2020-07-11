«Кайрат» представил подробный анализ по возобновлению КПЛ в Алматы
Алматинский «Кайрат» представил
Алматинский «Кайрат» представил
Ранее с идеей проведения матчей КПЛ в одном городе выступил глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев.
Недавно стало известно, что Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) обратилась в ФК «Кайрат» с просьбой посетить инфраструктурные объекты клуба для анализа возможности возобновления матчей
В КПЛ успели провести три полных тура. Впервые турнир взял паузу 16 марта, а 3 июля официально было объявлено о второй приостановке сезона в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом в стране.