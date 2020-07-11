Кубок Казахстана по футболу отменят? Глава ПФЛК сделал заявление

— Когда возобновится чемпионат Казахстана?

— Мы следим за тем, что высказывают эксперты. Но мы должны понимать, что экспертам проще высказываться в том плане, что каждый делится своим мнением в СМИ и доносит свое видение. Мы же, ПФЛК, принимаем окончательное решение, и когда находимся в стадии работы, то пусть и не столь гласно, как хотелось бы болельщикам и общественности, но зато делимся мнением с нашими клубами. У нас есть регламентирующая процедура, когда мы прорабатываем всевозможные сценарии. Сейчас у нас несколько сценариев развития дальнейшего возобновления чемпионата. Нужно трезво оценивать текущую ситуацию как в стране, так и в мире. Касаемо футбола, то есть случаи, когда заболевают футболисты, тренерский штаб. Мы не должны подвергать их риску. Да, мы возобновились и провели один тур, а сейчас снова ушли на карантин.

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— Как в ПФЛК отнеслись к варианту с проведением ближайших туров в одном определенном городе?

— Разумеется, этот вариант рассматривается. Здесь нужно понимать, что при определенных сценариях у нас есть определенные регламентные и организационные моменты. Мы не всегда делимся этим оперативно, поскольку не всегда это должно быть интересно болельщикам. Предложение о проведении матчей в одной локации прорабатывается очень активно, скрывать этот факт не будем. Мы рассматриваем несколько вариантов и должны быть готовы к проведению матчей нашего чемпионата в различных форматах. Это касается ближайших двух месяцев, так как впереди еврокубки и это в любом случае отразится на календаре матчей, а также концовке чемпионата. Мы просматриваем все локации, в том числе не только Алматы, но и Алматинскую область. У нас пять матчей в туре, и при напряженности календаря «через три на четвертый», все эти матчи должны состояться в один день, хотя до этого мы могли разбить их на субботу и воскресенье. Сейчас мы проводим инспекцию стадионов, которые могли бы принимать матчи чемпионата Казахстана. В прошлом туре мы договорились, что впервые все матчи будут показаны на телеканале «QAZSPORT». Мы к этому давно шли, но для этого нужны определенные технические параметры, и нужно им соответствовать.

— Вахид Масудов предлагал провести ближайшие туры в Алматы, Шымкенте, Таразе и Талдыкоргане.

— На данный момент мы рассматриваем проведение матчей в Алматы, Талдыкоргане и Таразе, так как между этими городами можно передвигаться на клубном автобусе, не используя другой транспорт.