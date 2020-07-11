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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Кубок Казахстана по футболу отменят? Глава ПФЛК сделал заявление

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев в эфире программы «Карантиндегі қазақ футболы» на телеканале Qazsport рассказал о сценариях возобновления премьер-лиги в одной локации, а также рассказал о возможном отказе от Кубка Казахстана в текущем сезоне и датах возобновления первой и второй лиг, сообщает KazFootball.kz.

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— Когда возобновится чемпионат Казахстана?
— Мы следим за тем, что высказывают эксперты. Но мы должны понимать, что экспертам проще высказываться в том плане, что каждый делится своим мнением в СМИ и доносит свое видение. Мы же, ПФЛК, принимаем окончательное решение, и когда находимся в стадии работы, то пусть и не столь гласно, как хотелось бы болельщикам и общественности, но зато делимся мнением с нашими клубами. У нас есть регламентирующая процедура, когда мы прорабатываем всевозможные сценарии. Сейчас у нас несколько сценариев развития дальнейшего возобновления чемпионата. Нужно трезво оценивать текущую ситуацию как в стране, так и в мире. Касаемо футбола, то есть случаи, когда заболевают футболисты, тренерский штаб. Мы не должны подвергать их риску. Да, мы возобновились и провели один тур, а сейчас снова ушли на карантин.

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— Как в ПФЛК отнеслись к варианту с проведением ближайших туров в одном определенном городе?
— Разумеется, этот вариант рассматривается. Здесь нужно понимать, что при определенных сценариях у нас есть определенные регламентные и организационные моменты. Мы не всегда делимся этим оперативно, поскольку не всегда это должно быть интересно болельщикам. Предложение о проведении матчей в одной локации прорабатывается очень активно, скрывать этот факт не будем. Мы рассматриваем несколько вариантов и должны быть готовы к проведению матчей нашего чемпионата в различных форматах. Это касается ближайших двух месяцев, так как впереди еврокубки и это в любом случае отразится на календаре матчей, а также концовке чемпионата. Мы просматриваем все локации, в том числе не только Алматы, но и Алматинскую область. У нас пять матчей в туре, и при напряженности календаря «через три на четвертый», все эти матчи должны состояться в один день, хотя до этого мы могли разбить их на субботу и воскресенье. Сейчас мы проводим инспекцию стадионов, которые могли бы принимать матчи чемпионата Казахстана. В прошлом туре мы договорились, что впервые все матчи будут показаны на телеканале «QAZSPORT». Мы к этому давно шли, но для этого нужны определенные технические параметры, и нужно им соответствовать.

— Вахид Масудов предлагал провести ближайшие туры в Алматы, Шымкенте, Таразе и Талдыкоргане.
— На данный момент мы рассматриваем проведение матчей в Алматы, Талдыкоргане и Таразе, так как между этими городами можно передвигаться на клубном автобусе, не используя другой транспорт.

— Что происходит с первой лигой, второй лигой и Кубком Казахстана?
— О вопросе Кубка мы консультируемся с коллегами из УЕФА, поскольку одна путевка в квалификацию Лиги Европы дается обладателю Кубка Казахстана. Сейчас мы обратились с таким запросом, что если рейтинговое место нашего чемпионата получит путевку в Лигу Европы, то с Кубком можно было бы подождать. Когда мы получим ответ от УЕФА, то будем обсуждать это с клубами, а потом примем окончательное решение. В принципе мы обсуждали с клубами, и они сходятся во мнении, что Кубок будет лишней нагрузкой в этом сезоне. Например, есть сценарий, где чемпионат может продолжиться до весны 2021 года, и мы говорим это, исходя из регламентирующих составляющих. Задача ПФЛК и КФФ — завершить этот сезон, поскольку мы понимаем, что у клубов и так идут убытки, контрактные обязательства, и не хотели бы переносить на другой календарный год наши соревнования. Что касается первой и второй лиг, то в планах — возобновить их 1 августа. Мы находимся в тесном контакте с Министерством культуры и спорта РК, и в этом плане у нас полное взаимопонимание. Единственное, что мы планируем -поменять формат и первой, и второй лиги, чтобы сократить количество игр и облегчить логистический вопрос.

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