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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа сборная 34-го тура АПЛ

Названа сборная по итогам 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». «Шершни» в минувшем туре дома обыграли «Норвич» (2:1), а манкунианцы на выезде разгромили «Астон Виллу» (3:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Тарик Лэмпти («Брайтон»), Крейг Доусон («Уотфорд»), Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), Люка Динь («Эвертон»).

Полузащитники: Виллиан («Челси»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Уотфорд»).

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