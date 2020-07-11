Названа сборная 34-го тура АПЛ

Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». «Шершни» в минувшем туре дома обыграли «Норвич» (2:1), а манкунианцы на выезде разгромили «Астон Виллу» (3:0). Полностью сборная выглядит следующим образом: