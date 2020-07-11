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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Парма» объявила об одном зараженном коронавирусом в команде

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Один случая заражения коронавирусной инфекцией выявлен в итальянской «Парме», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Отмечается, что инфицирован сотрудник клуба, а не футболист. Его болезнь протекает бессимптомно, член команды изолирован. Остальной персонал и игроки клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус.

После 31 матча «Парма» с 39 очками занимает 12-е место в чемпионате Италии.

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