«Парма» объявила об одном зараженном коронавирусом в команде
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Один случая заражения коронавирусной инфекцией выявлен в итальянской «Парме», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Один случая заражения коронавирусной инфекцией выявлен в итальянской «Парме», сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что инфицирован сотрудник клуба, а не футболист. Его болезнь протекает бессимптомно, член команды изолирован. Остальной персонал и игроки клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус.
После 31 матча «Парма» с 39 очками занимает 12-е место в чемпионате Италии.