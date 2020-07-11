«Норвич Сити» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:4 и досрочно вылетел в Чемпионшип
В матче 35-го тура «Норвич Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед».
В матче 35-го тура «Норвич Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед».
Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Покер в этой встрече оформил полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио, который забил на 11-й, 45-й, 54-й и 74-й минутах соответственно.
В другом матче тура «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дубль за «Уотфорд» оформил форвард Трой Дини, реализовавший два пенальти.
«Норвич Сити» набрал в 35 матчах 21 очко и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской