«Норвич Сити» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:4 и досрочно вылетел в Чемпионшип

Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой гостей со счётом 4:0 . Покер в этой встрече оформил полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио, который забил на 11-й, 45-й, 54-й и 74-й минутах соответственно.

В другом матче тура «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дубль за «Уотфорд» оформил форвард Трой Дини, реализовавший два пенальти.



«Норвич Сити» набрал в 35 матчах 21 очко и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание «Норвича» от идущего на 17-м месте «Уотфорда» составляет 13 очков. Таким образом, за оставшиеся три тура чемпионата Англии «Норвич Сити» не сумеет выбраться из зоны вылета и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.