«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали

Источник: Reuters

«Наполи» уже контактировал с «Сити» относительно доступности Зинченко и Отаменди. Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму компенсации за трансфер Кулибали.

На этот момент стоимость Кулибали оценивается в € 56 млн, Зинченко — € 24 млн, Отаменди — € 14,5 млн. По информации СМИ, «Наполи» хочет выручить за своего игрока более £ 65 млн (€ 73 млн).