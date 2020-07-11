«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
«Наполи» уже контактировал с «Сити» относительно доступности Зинченко и Отаменди. Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму компенсации за трансфер Кулибали.
На этот момент стоимость Кулибали оценивается в € 56 млн, Зинченко — € 24 млн, Отаменди — € 14,5 млн. По информации СМИ, «Наполи» хочет выручить за своего игрока более £ 65 млн (€ 73 млн).
В услугах Калиду заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и другие клубы.