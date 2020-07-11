«Белшина» одержала вторую победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

На седьмой минуте игры в Бобруйске гости открыли счет после точного удара Никиты Капленко, а через три минуты Леонид Ковель забил ответный гол. На 50-й минуте встречи Сергей Глебко с пенальти вывел бобруйчан вперед, принеся «Белшине» вторую победу в нынешнем первенстве.