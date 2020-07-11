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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Белшина» одержала вторую победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской «Белшины» одержали волевую викторию над жодинским «Торпедо-БелАЗом» с результатом 2:1 в поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На седьмой минуте игры в Бобруйске гости открыли счет после точного удара Никиты Капленко, а через три минуты Леонид Ковель забил ответный гол. На 50-й минуте встречи Сергей Глебко с пенальти вывел бобруйчан вперед, принеся «Белшине» вторую победу в нынешнем первенстве.

Вчера в стартовом поединке 17-го тура «Смолевичи» у себя дома переиграли гостей из «Ислочи» со счетом 3:1.

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), БАТЭ — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 10 (17).

Белшина
2:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 17-й тур11.07.2020, 00:00 (МСК UTC+3)Спартак
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Эдуард ГрадобоевЮрий Пунтус
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