«Белшина» одержала вторую победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

На седьмой минуте игры в Бобруйске гости открыли счет после точного удара Никиты Капленко, а через три минуты Леонид Ковель забил ответный гол. На 50-й минуте встречи Сергей Глебко с пенальти вывел бобруйчан вперед, принеся «Белшине» вторую победу в нынешнем первенстве.
Вчера в стартовом поединке 17-го тура «Смолевичи» у себя дома переиграли гостей из «Ислочи» со счетом 3:1.
Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.
Турнирное положение: «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), БАТЭ — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 10 (17).