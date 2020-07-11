Роналдинью останется под домашним арестом

В начале марта Роналдиньо и его брат Роберту де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в 1,6 миллиона долларов. Братья находятся под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона.