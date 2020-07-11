«Ливерпуль» на своём поле не сумел обыграть «Бёрнли»
В матче 35-го тура английской
В матче 35-го тура английской
Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.
В 36-м туре английского первенства «Ливерпуль» на выезде встретится с лондонским «Арсеналом», а «Бёрнли» дома примет «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся 15 июля.
|Юрген Клопп
|Шон Дайч
|Эндрю Робертсон(Фабинью)
|34′
|Джей Родригес(Джеймс Тарковски)
|69′
|1
|Алиссон
|1
|Ник Поуп
89′
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Чарли Тэйлор
|12
|Джо Гомес
80′
|5
|Джеймс Тарковски
|26
|Эндрю Робертсон
|26
|Филлип Бардсли
88′
|3
|Фабинью
|28
|Кевин Лонг
|9
|Роберту Фирмину
|8
|Джош Браунхил
|10
|Садио Мане
|18
|Эшли Уэствуд
|11
|Мохамед Салах
|11
|Дуайт Макнейл
|76
|Неко Уильямс
69′
|19
|Джей Родригес
|66
|Трент Александр-Арнолд
|23
|Эрик Питерс
65′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
81′
|7
|Йохан Гвюдмундссон
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|9
|Крис Вуд
65′
|48
|Кертис Джонс
69′
|27
|Матей Выдра
|8
|Наби Кейта
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Дэвид Кут(Англия)