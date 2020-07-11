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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» на своём поле не сумел обыграть «Бёрнли»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: Reuters

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.

В 36-м туре английского первенства «Ливерпуль» на выезде встретится с лондонским «Арсеналом», а «Бёрнли» дома примет «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся 15 июля.

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Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 3511.07.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппШон Дайч
Голы
Эндрю Робертсон(Фабинью)34′
Джей Родригес(Джеймс Тарковски)69′
Составы команд
1Алиссон
1Ник Поуп
89′
4Виргил ван Дейк
3Чарли Тэйлор
12Джо Гомес
80′
5Джеймс Тарковски
26Эндрю Робертсон
26Филлип Бардсли
88′
3Фабинью
28Кевин Лонг
9Роберту Фирмину
8Джош Браунхил
10Садио Мане
18Эшли Уэствуд
11Мохамед Салах
11Дуайт Макнейл
76Неко Уильямс
69′
19Джей Родригес
66Трент Александр-Арнолд
23Эрик Питерс
65′
5Джорджиньо Вайналдум
81′
7Йохан Гвюдмундссон
15Алекс Окслейд-Чемберлен
9Крис Вуд
65′
48Кертис Джонс
69′
27Матей Выдра
8Наби Кейта
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)6
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
12Угловые6
7Фолы4
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Кут(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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