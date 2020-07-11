«Ливерпуль» на своём поле не сумел обыграть «Бёрнли»

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.