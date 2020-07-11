«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне»
В матче 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» одержала победу в матче с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» одержала победу в матче с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте форвард «Сельты» Санти Мина открыл счёт с передачи Яго Аспаса. На 23-й минуте Энрик Гальего после навеса с фланга сравнял счёт. Победный гол в добавленное время забил Хосе Мануэль Арнаис. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов на поле не появился.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду входили ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Хосе Антонио Гарридо Ромеро. Резервный рефери — Экайц Гарсия Арриола.
В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 1:1.
«Сельта» в 36 матчах набрала 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (48) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
|Ягоба Аррасате
|Оскар Гарсия
|Энрик Гальего(Первис Эступиньян)
|23′
|Санти Мина(Яго Аспас)
|10′
|Хосе Арнаис(Санхурху Мате Ойер)
|90+1′
|1
|Серхио Эррера
|25
|Иван Вильяр
|5
|Давид Гарсия
48′
|2
|Уго Мальо
|23
|Аридане Эрнандес
3′
|4
|Нестор Араухо
|30
|Первис Эступиньян
|18
|Джозеф Айду
|6
|Санхурху Мате Ойер
|5
|Окай Йокушлу
|21
|Сото Иньиго Перес
|10
|Яго Аспас
|11
|Энрик Гальего
|15
|Лукас Оласа
85′
|12
|Факундо Ронкалья
67′
|23
|Брайс Мендес
|2
|Начо Видаль
|16
|Хорхе Саэнс
19′45′
|10
|Роберто Торрес
85′
|3
|Нолито
|19
|Кике Барха
|8
|Фран Бельтран
66′
|20
|Дарко Брашанац
84′
|20
|Кевин Васкес
|27
|Хон Монкайола
|12
|Рафинья
59′66′
|22
|Адриан Лопес
67′
|14
|Филип Брадарич
|16
|Хосе Арнаис
|22
|Санти Мина
72′
|7
|Хуан Эрнандес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)