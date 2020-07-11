«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне»

На 12-й минуте форвард «Сельты» Санти Мина открыл счёт с передачи Яго Аспаса. На 23-й минуте Энрик Гальего после навеса с фланга сравнял счёт. Победный гол в добавленное время забил Хосе Мануэль Арнаис. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов на поле не появился.