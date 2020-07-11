Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вальядолид
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брешиа
Рома
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Шеффилд Юнайтед
Челси
30
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ахмат
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Лацио
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Бернли
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Арсенал Т
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
21
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне»

В матче 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» одержала победу в матче с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Наверх
Источник: AP 2020

На 12-й минуте форвард «Сельты» Санти Мина открыл счёт с передачи Яго Аспаса. На 23-й минуте Энрик Гальего после навеса с фланга сравнял счёт. Победный гол в добавленное время забил Хосе Мануэль Арнаис. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов на поле не появился.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду входили ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Хосе Антонио Гарридо Ромеро. Резервный рефери — Экайц Гарсия Арриола.

В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 1:1.

«Сельта» в 36 матчах набрала 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (48) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).

Читайте также
Осасуна
2:1
Первый тайм: 1:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 3611.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)El Sadar
Главные тренеры
Ягоба АррасатеОскар Гарсия
Голы
Энрик Гальего(Первис Эступиньян)23′
Санти Мина(Яго Аспас)10′
Хосе Арнаис(Санхурху Мате Ойер)90+1′
Составы команд
1Серхио Эррера
25Иван Вильяр
5Давид Гарсия
48′
2Уго Мальо
23Аридане Эрнандес
3′
4Нестор Араухо
30Первис Эступиньян
18Джозеф Айду
6Санхурху Мате Ойер
5Окай Йокушлу
21Сото Иньиго Перес
10Яго Аспас
11Энрик Гальего
15Лукас Оласа
85′
12Факундо Ронкалья
67′
23Брайс Мендес
2Начо Видаль
16Хорхе Саэнс
19′45′
10Роберто Торрес
85′
3Нолито
19Кике Барха
8Фран Бельтран
66′
20Дарко Брашанац
84′
20Кевин Васкес
27Хон Монкайола
12Рафинья
59′66′
22Адриан Лопес
67′
14Филип Брадарич
16Хосе Арнаис
22Санти Мина
72′
7Хуан Эрнандес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
10Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
«Ливерпуль» впервые в сезоне не сумел победить дома в АПЛ
СМИ сообщили о скором уходе Валерия Карпина из «Ростова»
«Арсенал» победил «Тамбов», Луценко забил в шестом матче подряд
Сегодня Петр Ян проведет бой за титул UFC
Россиянин выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
В «Рубине» стали известны результаты тестов на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь