БАТЭ и «Славия» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

После двух поражений подряд на поле «Борисов-Арены» сегодня подопечные Кирилла Альшевского очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, но победить опять не смогли. На протяжении всей встречи борисовчане имели преимущество, однако смогли выйти вперед лишь на 74-й минуте после дальнего удара Евгения Яблонского. Удержать викторию хозяевам не удалось: уже через две минуты гости заработали пенальти и Андрей Чухлей установил окончательный результат — 1:1.
В первом сегодняшнем матче аутсайдеры турнира футболисты «Белшины» в Бобруйске переиграли жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1.
Вчера в стартовом поединке 17-го тура «Смолевичи» у себя дома переиграли гостей из «Ислочи» со счетом 3:1.
Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.
Турнирное положение: БАТЭ — 31 очко (17 матчей), «Шахтер» — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (17), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 7 (16).
Бомбардирскую гонку возглавляют два форварда солигорского «Шахтера» — Виталий Лисакович и ранее выступавший в «Энергетике-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забившие по девять мячей.