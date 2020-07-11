БАТЭ и «Славия» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

После двух поражений подряд на поле «Борисов-Арены» сегодня подопечные Кирилла Альшевского очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, но победить опять не смогли. На протяжении всей встречи борисовчане имели преимущество, однако смогли выйти вперед лишь на 74-й минуте после дальнего удара Евгения Яблонского. Удержать викторию хозяевам не удалось: уже через две минуты гости заработали пенальти и Андрей Чухлей установил окончательный результат — 1:1.