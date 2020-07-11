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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси» в матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2020

Первый гол забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик на 18-й минуте. До перерыва преимущество «клинков» увеличил форвард Оливер Макбарни, ему ассистировал защитник Энда Стивенс. На 77-й минуте Макголдрик отправил ещё один мяч в ворота «Челси».

«Челси», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Если «Лестер Сити» завтра не проиграет «Борнмуту», а «Манчестер Юнайтед» послезавтра обыграет «Саутгемптон», команда Фрэнка Лэмпарда вылетит из первой четвёрки. «Шеффилд Юнайтед» (54) — на шестом месте.

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Шеффилд Юнайтед
3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 3511.07.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Bramall Lane
Главные тренеры
Крис УайлдерФрэнк Лэмпард
Голы
Дэвид Макголдрик18′
Оливер Макберни(Энда Стивенс)33′
Дэвид Макголдрик77′
Составы команд
1Дин Хендерсон
1Кепа Аррисабалага
2Джордж Болдок
3′
15Курт Зума
3Энда Стивенс
28Сесар Аспиликуэта
5Джек О`Коннелл
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
12Джон Иган
9Тэмми Абрахам
16Оливер Норвуд
10Виллиан
23Бен Осборн
4Андреас Кристенсен
45′
17Дэвид Макголдрик
2Антонио Рюдигер
6Крис Бэшем
68′
24Рис I Джеймс
75′
15Фил Ягелка
20Каллум Хадсон-Одои
32Сандер Берге
63′
8Росс Баркли
78′
7Джон Ландстрем
12Рубен Лофтус-Чик
9Оливер Макберни
63′
19Мэйсон Маунт
45′
22Лис Муссе
3Маркос Алонсо
22Кристиан Пулишич
66′
18Оливье Жиру
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
8Фолы6
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
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