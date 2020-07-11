«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси» в матче АПЛ

Первый гол забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик на 18-й минуте. До перерыва преимущество «клинков» увеличил форвард Оливер Макбарни, ему ассистировал защитник Энда Стивенс. На 77-й минуте Макголдрик отправил ещё один мяч в ворота «Челси».