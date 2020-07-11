«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси» в матче АПЛ
В матче 35-го тура английской
В матче 35-го тура английской
Первый гол забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик на 18-й минуте. До перерыва преимущество «клинков» увеличил форвард Оливер Макбарни, ему ассистировал защитник Энда Стивенс. На 77-й минуте Макголдрик отправил ещё один мяч в ворота «Челси».
«Челси», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Если «Лестер Сити» завтра не проиграет «Борнмуту», а «Манчестер Юнайтед» послезавтра обыграет «Саутгемптон», команда Фрэнка Лэмпарда вылетит из первой четвёрки. «Шеффилд Юнайтед» (54) — на шестом месте.
|Крис Уайлдер
|Фрэнк Лэмпард
|Дэвид Макголдрик
|18′
|Оливер Макберни(Энда Стивенс)
|33′
|Дэвид Макголдрик
|77′
|1
|Дин Хендерсон
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Джордж Болдок
3′
|15
|Курт Зума
|3
|Энда Стивенс
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Джек О`Коннелл
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|12
|Джон Иган
|9
|Тэмми Абрахам
|16
|Оливер Норвуд
|10
|Виллиан
|23
|Бен Осборн
|4
|Андреас Кристенсен
45′
|17
|Дэвид Макголдрик
|2
|Антонио Рюдигер
|6
|Крис Бэшем
68′
|24
|Рис I Джеймс
75′
|15
|Фил Ягелка
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|32
|Сандер Берге
63′
|8
|Росс Баркли
78′
|7
|Джон Ландстрем
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|9
|Оливер Макберни
63′
|19
|Мэйсон Маунт
45′
|22
|Лис Муссе
|3
|Маркос Алонсо
|22
|Кристиан Пулишич
66′
|18
|Оливье Жиру
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)