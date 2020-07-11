«Шахтер» разгромил «Городею» и стал лидером чемпионата Беларуси

Уже в первом тайме встречи в Солигорске хозяева сняли все вопросы о победителе, забив три мяча. На 7-й минуте счет открыл Никола Антич, через полчаса отличился новобранец «Шахтера» Артем Архипов, а за пять минут до перерыва гол забил Игорь Иванович. Во второй половине игры гости бросились отыгрываться и на 50-й минуте Илья Баглай сократил разрыв, но это был единственный успех городейцев. Последний мяч в этой встречи на 82-й минуте забил еще один новичок горняков Джасурбек Яхшибоев, который с десятью голами стал единоличным лидером бомбардирской гонки.