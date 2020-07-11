«Шахтер» разгромил «Городею» и стал лидером чемпионата Беларуси

Уже в первом тайме встречи в Солигорске хозяева сняли все вопросы о победителе, забив три мяча. На 7-й минуте счет открыл Никола Антич, через полчаса отличился новобранец «Шахтера» Артем Архипов, а за пять минут до перерыва гол забил Игорь Иванович. Во второй половине игры гости бросились отыгрываться и на 50-й минуте Илья Баглай сократил разрыв, но это был единственный успех городейцев. Последний мяч в этой встречи на 82-й минуте забил еще один новичок горняков Джасурбек Яхшибоев, который с десятью голами стал единоличным лидером бомбардирской гонки.
Результаты других встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1, «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 1:1.
Заключительные игры 17-го тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.
Турнирное положение: «Шахтер» — 33 очка (17 матчей), БАТЭ — 31 (17), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (17), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — …16 (17), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 7 (16).