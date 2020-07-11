Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
11.07
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
05
Футбол. Премьер-лига
11.07
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
11.07
Вальядолид
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
11.07
Брешиа
Рома
03
Футбол. Зарубежный
11.07
Шеффилд Юнайтед
Челси
30
Футбол. Премьер-лига
11.07
Ахмат
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
11.07
Лацио
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
11.07
Осасуна
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
11.07
Ливерпуль
Бернли
11
Футбол. Премьер-лига
11.07
Арсенал Т
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
11.07
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
11.07
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
21
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
11 июля, источник: БЕЛТА

«Шахтер» разгромил «Городею» и стал лидером чемпионата Беларуси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил на своем поле футболистов «Городеи» со счетом 4:1 и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Уже в первом тайме встречи в Солигорске хозяева сняли все вопросы о победителе, забив три мяча. На 7-й минуте счет открыл Никола Антич, через полчаса отличился новобранец «Шахтера» Артем Архипов, а за пять минут до перерыва гол забил Игорь Иванович. Во второй половине игры гости бросились отыгрываться и на 50-й минуте Илья Баглай сократил разрыв, но это был единственный успех городейцев. Последний мяч в этой встречи на 82-й минуте забил еще один новичок горняков Джасурбек Яхшибоев, который с десятью голами стал единоличным лидером бомбардирской гонки.

Результаты других встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1, «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 1:1.

Заключительные игры 17-го тура пройдут 12 июля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман» (Гродно). Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 33 очка (17 матчей), БАТЭ — 31 (17), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 22 (17), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — …16 (17), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 7 (16).

Шахтер С
4:1
Первый тайм: 0:0
Городея
Футбол, Беларусь, 17-й тур11.07.2020, 00:00 (МСК UTC+3)Строитель
Главные тренеры
Юрий ВернидубОлег Радушко
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Городея
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Новый способ поедания манго признали гениальным в сети - видео
«Спартак» в гостях проиграл «Сочи» в матче чемпионата России
«Зенит» увез ничью из Грозного, играя в меньшинстве больше тайма
«Ливерпуль» впервые в сезоне не сумел победить дома в АПЛ
СМИ сообщили о скором уходе Валерия Карпина из «Ростова»
«Челси» потерпел разгромное поражение в матче с новичком АПЛ
«Барселона» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил серьезную травму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь