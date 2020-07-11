«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»

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Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах сине-гранатовые дома обыграли «Эспаньол» (1:0) и на выезде разгромили «Вильярреал» (4:1). У «Вальядолида» сегодняшнее поражение — второе подряд.