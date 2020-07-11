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11 июля, источник: Чемпионат.com

«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»

В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Источник: Reuters

Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах сине-гранатовые дома обыграли «Эспаньол» (1:0) и на выезде разгромили «Вильярреал» (4:1). У «Вальядолида» сегодняшнее поражение — второе подряд.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) находится на 14-м месте.

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Вальядолид
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3611.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано СерхиоКике Сетьен
Голы
Артуро Видаль(Лионель Месси)15′
Составы команд
1Хорди Масип
1Марк-Андре тер Штеген
4Франсиско Кико Оливас
2Нелсон Семеду
5Хави Санчес
3Жерар Пике
17Хави Мойяно
18Жорди Альба
78′
16Феде Сан Эметерио
20Сержи Роберто
28Энрике Перес
65′
22Артуро Видаль
6Карнеро Рауль Гарсия
25′
10Лионель Месси
22Начо Мартинес
15Клеман Лангле
40′57′
24Хоакин Фернандес
45′
33Рональд Араухо
9Энес Унал
5Серхио Бускетс
74′
14Рубен Алькарас
45′45′
24Хуниор Фирпо
11Пабло Эрвиас
28Рики Пуч
57′
7Серхи Гвардьола
61′
4Иван Ракитич
20Сандро Рамирес
17Антуан Гризманн
45′
10Оскар Плано
80′
9Луис Суарес
23Вальдо Рубио
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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