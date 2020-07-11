«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»
В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.
Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) находится на 14-м месте.
|Гонсалес Сориано Серхио
|Кике Сетьен
|Артуро Видаль(Лионель Месси)
|15′
|1
|Хорди Масип
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|Франсиско Кико Оливас
|2
|Нелсон Семеду
|5
|Хави Санчес
|3
|Жерар Пике
|17
|Хави Мойяно
|18
|Жорди Альба
78′
|16
|Феде Сан Эметерио
|20
|Сержи Роберто
|28
|Энрике Перес
65′
|22
|Артуро Видаль
|6
|Карнеро Рауль Гарсия
25′
|10
|Лионель Месси
|22
|Начо Мартинес
|15
|Клеман Лангле
40′57′
|24
|Хоакин Фернандес
45′
|33
|Рональд Араухо
|9
|Энес Унал
|5
|Серхио Бускетс
74′
|14
|Рубен Алькарас
45′45′
|24
|Хуниор Фирпо
|11
|Пабло Эрвиас
|28
|Рики Пуч
57′
|7
|Серхи Гвардьола
61′
|4
|Иван Ракитич
|20
|Сандро Рамирес
|17
|Антуан Гризманн
45′
|10
|Оскар Плано
80′
|9
|Луис Суарес
|23
|Вальдо Рубио
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)