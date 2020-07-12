16-летний футболист погиб в ДТП

«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего спортсмена Соареша. Наша команда опустошена этой новостью. Хигору было 16 лет, он выступал за “Гояс” с января 2018 года. Мы желаем сил и выражаем соболезнования друзьям и семье полузащитника», — говорится в заявлении, опубликованном на странице команды в Instagram.