Хет-три Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.