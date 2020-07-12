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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-три Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

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Источник: AFP 2020

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оформил хет-трик, забив на 21-й, 53-й и 81-й минутах. Ещё по одному мячу в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» отправили форвард Габриэл Жезус (44') и полузащитник Бернарду Силва (56').

Авторами результативных передач стали Жузус (2), хавбек Родриго Эрнандес и нападающий Рияд Марез.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 72 очка. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 15-м месте.

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Брайтон & Хоув
0:5
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 3511.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
Главные тренеры
Грэм ПоттерХосеп Гвардьола
Голы
Рахим Стерлинг(Габриэл Жезус)21′
Габриэл Жезус(Родриго Эрнандес)44′
Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)53′
Бернарду Силва(Габриэл Жезус)56′
Рахим Стерлинг81′
Составы команд
1Мэтью Райан
31Эдерсон
5Льюис Данк
2Кайл Уокер
15Адам Уэбстер
14Эмерик Ляпорт
30Фернандес Бернарду
7Рахим Стерлинг
8Ив Биссума
83′
20Бернарду Силва
18Аарон Муй
26Рияд Махрез
22Мартин Монтойя
59′
22Бенжамен Менди
64′
2Тарик Лемпти
11Александр Зинченко
13Паскаль Гросс
78′
50Эрик Гарсия
72′
33Дэн Берн
5Джон Стоунс
24Дэйви Преппер
59′
16Родриго Эрнандес
72′
6Дэйл Стивенс
25Фернандинью
11Леандро Троссар
70′
17Кевин Де Брейне
64′
16Алиреза Джаханбахш
21Давид Сильва
44Аарон Конноли
59′
9Габриэл Жезус
63′
7Нил Мопей
47Фил Фоуден
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)26
0Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
7Фолы3
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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