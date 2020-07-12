Хет-три Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»
В матче 35-го тура английской
В матче 35-го тура английской
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оформил
Авторами результативных передач стали Жузус (2), хавбек Родриго Эрнандес и нападающий Рияд Марез.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 72 очка. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 15-м месте.
|Грэм Поттер
|Хосеп Гвардьола
|Рахим Стерлинг(Габриэл Жезус)
|21′
|Габриэл Жезус(Родриго Эрнандес)
|44′
|Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)
|53′
|Бернарду Силва(Габриэл Жезус)
|56′
|Рахим Стерлинг
|81′
|1
|Мэтью Райан
|31
|Эдерсон
|5
|Льюис Данк
|2
|Кайл Уокер
|15
|Адам Уэбстер
|14
|Эмерик Ляпорт
|30
|Фернандес Бернарду
|7
|Рахим Стерлинг
|8
|Ив Биссума
83′
|20
|Бернарду Силва
|18
|Аарон Муй
|26
|Рияд Махрез
|22
|Мартин Монтойя
59′
|22
|Бенжамен Менди
64′
|2
|Тарик Лемпти
|11
|Александр Зинченко
|13
|Паскаль Гросс
78′
|50
|Эрик Гарсия
72′
|33
|Дэн Берн
|5
|Джон Стоунс
|24
|Дэйви Преппер
59′
|16
|Родриго Эрнандес
72′
|6
|Дэйл Стивенс
|25
|Фернандинью
|11
|Леандро Троссар
70′
|17
|Кевин Де Брейне
64′
|16
|Алиреза Джаханбахш
|21
|Давид Сильва
|44
|Аарон Конноли
59′
|9
|Габриэл Жезус
63′
|7
|Нил Мопей
|47
|Фил Фоуден
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|26
|0
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|3
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)