Бывший клуб Черчесова выиграл чемпионат Польши

Источник: AFP 2020

Столичная команда досрочно выиграла чемпионат Польши.

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«Легия» набрала 68 очков и за два тура до окончания чемпионата стала недосягаемой для преследователей. Варшавская команда опережает «Лех» и «Пяст» на 11 очков, у этих команд по матчу в запасе.

«Легия» в 14-й раз выиграла чемпионат Польши. Это четвёртая за пять лет победа варшавской команды в национальном первенстве.