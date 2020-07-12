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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» ушёл от проигрыша «Аталанте» на 90-й минуте, Роналду реализовал два пенальти

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом». Встреча, проходившая на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, завершилась со счётом 2:2.

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Источник: AFP 2020

На 16-й минуте счёт открыл Дюван Сапата. Алехандро Гомес отпасовал низом в чужую штрафную на Сапату, и Дюван уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Войцеха Щенсны. На 55-й минуте судья назначил пенальти в ворота бергамасков. Пауло Дибала получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в центр угодил в руку Мартену Де Рону. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый удар.

На 81-й минуте «Аталанта» вышла вперёд — Луис Мурьель исполнил классный перевод с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда прицельно пробил в угол ворот Руслан Малиновский. В конце встречи судья снова назначил пенальти в пользу «Ювентуса» за игру рукой, и на 90-й минуте Роналду ещё раз забил с 11-метровой отметки.

После 32 туров «Ювентус», набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. «Аталанта» (67) располагается на третьем месте.

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Ювентус
2:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 3211.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриДжанпьеро Гасперини
Голы
Криштиану Роналду55′
Дуван Сапата(Алехандро Дарио Гомес)16′
Криштиану Роналду90′
Руслан Малиновский(Луис Муриэль)80′
Составы команд
1Войчех Щенсны
95Пьерлуиджи Голлини
4Маттейс де Лигт
2Рафаэл Толой
19Леонардо Бонуччи
19Берат Джимсити
25Адриен Рабьо
73′
21Тимоти Кастань
30Родриго Бентанкур
33Ханс Хатебур
88′
7Криштиану Роналду
15Мартен де Рон
16Хуан Куадрадо
29′
6Хосе Луис Паломино
75′
13Данилу
57′
3Маттиа Кальдара
12Алекс Сандру
11Ремо Фройлер
75′
14Блез Матюиди
82′
5Адриен Тамез
8Аарон Рэмси
10Алехандро Дарио Гомес
68′
10Пауло Дибала
69′
18Руслан Малиновский
21Гонсало Игуаин
72Йосип Иличич
58′
33Федерико Бернардески
10′57′
88Марио Пашалич
61′
11Дуглас Коста
91Дуван Сапата
68′
9Луис Муриэль
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
11Фолы18
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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