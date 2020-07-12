«Ювентус» ушёл от проигрыша «Аталанте» на 90-й минуте, Роналду реализовал два пенальти

Источник: AFP 2020

На 16-й минуте счёт открыл Дюван Сапата. Алехандро Гомес отпасовал низом в чужую штрафную на Сапату, и Дюван уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Войцеха Щенсны. На 55-й минуте судья назначил пенальти в ворота бергамасков. Пауло Дибала получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в центр угодил в руку Мартену Де Рону. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый удар.

На 81-й минуте «Аталанта» вышла вперёд — Луис Мурьель исполнил классный перевод с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда прицельно пробил в угол ворот Руслан Малиновский. В конце встречи судья снова назначил пенальти в пользу «Ювентуса» за игру рукой, и на 90-й минуте Роналду ещё раз забил с 11-метровой отметки.