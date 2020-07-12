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08:48 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21

ТАСС, 12 июля. «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч в игре забил Диего Коста (74-я минута), на 57-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо получил прямую красную карточку. Дважды в матче отменялись голы «Атлетико» после просмотра видеоповторов.

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Футболист «Бетиса» Хоакин провел 550-й матч в чемпионатах Испании, он делит вторую строчку по этому показателю с Раулем, лидирует по количеству матчей бывший голкипер «Барселоны», «Атлетика» (Бильбао), «Валенсии» и «Алавеса» Андони Субисаррета (622).

«Атлетико» набрал 66 очков в турнирной таблице и идет на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мадридский клуб стал недосягаем до идущего на пятом месте «Вильярреала», в активе которого 57 очков, так как в случае равенства очков у «Атлетико», «Севильи», занимающей в данный момент четвертую строчку, и «Вильярреала» мадридский клуб будет выше соперников по дополнительным показателям. Ранее путевки в Лигу чемпионов от Испании завоевали «Реал» (Мадрид) и «Барселона». «Бетис» идет на 13-й строчке, имея в активе 41 очков.

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В следующем туре подопечные Диего Симеоне 16 июля в гостях сыграют с «Хетафе», «Бетис» в этот же день примет «Алавес».

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Атлетико
1:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 3611.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеАлексис Трухильо
Голы
Диегу Коста(Янник Феррейра-Карраско)74′
Составы команд
13Ян Облак
13Дани Фернандес Мартин
12Ренан Лоди
5Марк Бартра
15Стефан Савич
11′
12Решел да Силва Жуниор Сидней
22Марио Эрмосо
57′
8Набиль Фекир
5Томас Партей
10Серхио Каналес
6Коке
21Гвидо Родригес
23Киран Триппьер
42′
15Алекс Морено
83′
4Сантьяго Ариас
9Борха Иглесиас
8Ньигес Сауль
55′
19Антонио Барраган
45+1′70′
19Диегу Коста
22Эмерсон
90+3′
14Маркос Льоренте
55′
14Виллиам Карвалью
70′
20Виктор Мачин Перес Витоло
17Санчес Родригес Хоакин
9Альваро Мората
55′
18Андрес Гуардадо
43′
21Янник Феррейра-Карраско
6Альфонсо Педраса
10Анхель Корреа
61′
16Лорен Морон
83′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
11Кристиан Тельо
Статистика
1Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)21
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
10Фолы10
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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