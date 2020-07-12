«Атлетико» завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21

Источник: AFP 2020

Единственный мяч в игре забил Диего Коста (74-я минута), на 57-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо получил прямую красную карточку. Дважды в матче отменялись голы «Атлетико» после просмотра видеоповторов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c97a76c11517237605b" data-vnd="5c97a76c11517237605b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c97a76c11517237605b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист «Бетиса» Хоакин провел 550-й матч в чемпионатах Испании, он делит вторую строчку по этому показателю с Раулем, лидирует по количеству матчей бывший голкипер «Барселоны», «Атлетика» (Бильбао), «Валенсии» и «Алавеса» Андони Субисаррета (622).

«Атлетико» набрал 66 очков в турнирной таблице и идет на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мадридский клуб стал недосягаем до идущего на пятом месте «Вильярреала», в активе которого 57 очков, так как в случае равенства очков у «Атлетико», «Севильи», занимающей в данный момент четвертую строчку, и «Вильярреала» мадридский клуб будет выше соперников по дополнительным показателям. Ранее путевки в Лигу чемпионов от Испании завоевали «Реал» (Мадрид) и «Барселона». «Бетис» идет на 13-й строчке, имея в активе 41 очков.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1816819403512" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 16 июля в гостях сыграют с «Хетафе», «Бетис» в этот же день примет «Алавес».