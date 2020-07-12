«Атлетико» завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21
ТАСС, 12 июля. «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 12 июля. «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Диего Коста (74-я минута), на 57-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо получил прямую красную карточку. Дважды в матче отменялись голы «Атлетико» после просмотра видеоповторов.
Футболист «Бетиса» Хоакин провел 550-й матч в чемпионатах Испании, он делит вторую строчку по этому показателю с Раулем, лидирует по количеству матчей бывший голкипер «Барселоны», «Атлетика» (Бильбао), «Валенсии» и «Алавеса» Андони Субисаррета (622).
«Атлетико» набрал 66 очков в турнирной таблице и идет на третьем месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мадридский клуб стал недосягаем до идущего на пятом месте «Вильярреала», в активе которого 57 очков, так как в случае равенства очков у «Атлетико», «Севильи», занимающей в данный момент четвертую строчку, и «Вильярреала» мадридский клуб будет выше соперников по дополнительным показателям. Ранее путевки в Лигу чемпионов от Испании завоевали «Реал» (Мадрид) и «Барселона». «Бетис» идет на 13-й строчке, имея в активе 41 очков.
В следующем туре подопечные Диего Симеоне 16 июля в гостях сыграют с «Хетафе», «Бетис» в этот же день примет «Алавес».
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Диего Симеоне
|Алексис Трухильо
|Диегу Коста(Янник Феррейра-Карраско)
|74′
|13
|Ян Облак
|13
|Дани Фернандес Мартин
|12
|Ренан Лоди
|5
|Марк Бартра
|15
|Стефан Савич
11′
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|22
|Марио Эрмосо
57′
|8
|Набиль Фекир
|5
|Томас Партей
|10
|Серхио Каналес
|6
|Коке
|21
|Гвидо Родригес
|23
|Киран Триппьер
42′
|15
|Алекс Морено
83′
|4
|Сантьяго Ариас
|9
|Борха Иглесиас
|8
|Ньигес Сауль
55′
|19
|Антонио Барраган
45+1′70′
|19
|Диегу Коста
|22
|Эмерсон
90+3′
|14
|Маркос Льоренте
55′
|14
|Виллиам Карвалью
70′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|9
|Альваро Мората
55′
|18
|Андрес Гуардадо
43′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
|6
|Альфонсо Педраса
|10
|Анхель Корреа
61′
|16
|Лорен Морон
83′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|11
|Кристиан Тельо
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|21
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)