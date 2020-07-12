Гризманн выбыл из строя из-за травмы четырехглавой мышцы бедра
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщается на официальном сайте команды.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что у француза диагностировано повреждение четырехглавой мышцы правого бедра. О сроках восстановления форварда не сообщается.
В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и четыре голевые передачи.