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14:38 (мск), источник: Газета.Ру

Гризманн выбыл из строя из-за травмы четырехглавой мышцы бедра

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщается на официальном сайте команды.

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Отмечается, что у француза диагностировано повреждение четырехглавой мышцы правого бедра. О сроках восстановления форварда не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и четыре голевые передачи.

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