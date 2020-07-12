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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист перешел в сербский клуб

Казахстанский полузащитник Изат Кульжанов стал игроком сербского клуба «Раднички Пирот», сообщает «Спортски Журнал».

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В прошедшем сезоне команда заняла 13-е место из 16 клубов первой лиги — это второй по силе дивизион чемпионата страны.

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Отмечается, что с казахстанским новичком у клуба большие ожидания.

18-летний Кульжанов — воспитанник «Иртыша», но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать.

В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.

Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной.

В 2014 году четыре матча за «Раднички Ниш» провел форвард Бауыржан Турысбек, а в 2015-м Максим Федин выходил в шести турах за «Спартак Суботица».

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