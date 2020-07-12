Казахстанский футболист перешел в сербский клуб
Казахстанский полузащитник Изат Кульжанов стал игроком сербского клуба «Раднички Пирот», сообщает «Спортски Журнал».
Казахстанский полузащитник Изат Кульжанов стал игроком сербского клуба «Раднички Пирот», сообщает «Спортски Журнал».
В прошедшем сезоне команда заняла 13-е место из 16 клубов первой лиги — это второй по силе дивизион чемпионата страны.
Отмечается, что с казахстанским новичком у клуба большие ожидания.
18-летний Кульжанов — воспитанник «Иртыша», но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать.
В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.
Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной.
В 2014 году четыре матча за «Раднички Ниш» провел форвард Бауыржан Турысбек, а в 2015-м Максим Федин выходил в шести турах за «Спартак Суботица».