Казахстанский футболист перешел в сербский клуб

В прошедшем сезоне команда заняла 13-е место из 16 клубов первой лиги — это второй по силе дивизион чемпионата страны.

Отмечается, что с казахстанским новичком у клуба большие ожидания.

18-летний Кульжанов — воспитанник «Иртыша», но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать.

В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.

Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной.