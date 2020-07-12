Казахстанский клуб подписал 35-летнего россиянина из третьей лиги

35-летний Мануковский впервые будет выступать в зарубежном чемпионате.

Читайте также Объявлены дата старта и календарь первой лиги чемпионата Казахстана по футболу

Карьеру он начинал в дубле московского «Динамо», а затем играл за дзержинский «Химик», «Енисей», «Факел» и «Сокол».

Прошедший сезон Мануковский провел в «Волгаре» из Профессиональной футбольной лиги — это третий по силе дивизион чемпионата России. В 19 матчах хавбек забил один гол и отдал два ассиста.

В «Акжайыке» Мануковский не будет считаться легионером, как и другие граждане ЕАЭС, куда вместе с Казахстаном и Россией входят Армения, Беларуси и Кыргызстан.