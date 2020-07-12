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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подписал 35-летнего россиянина из третьей лиги

Российский полузащитник Александр Мануковский перешел в уральский «Акжайык», сообщает пресс-служба клуба.

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35-летний Мануковский впервые будет выступать в зарубежном чемпионате.

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Карьеру он начинал в дубле московского «Динамо», а затем играл за дзержинский «Химик», «Енисей», «Факел» и «Сокол».

Прошедший сезон Мануковский провел в «Волгаре» из Профессиональной футбольной лиги — это третий по силе дивизион чемпионата России. В 19 матчах хавбек забил один гол и отдал два ассиста.

В «Акжайыке» Мануковский не будет считаться легионером, как и другие граждане ЕАЭС, куда вместе с Казахстаном и Россией входят Армения, Беларуси и Кыргызстан.

Из-за пандемии коронавируса старт первой лиги отложен до 1 августа.

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