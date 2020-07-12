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16:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» и вышел на шестое место в АПЛ

«Вулверхэмптон» на своем поле разгромил «Эвертон» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рауль Хименес, реализовавший пенальти, Леандер Дендонкер и Диогу Жота.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 55 очков и выйти на шестое место в чемпионате. У «Эвертона» на 10 очков меньше, команда находится на 11-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Эвертон» 16 июля на своем поле примет «Астон Виллу». «Вулверхэмптон» днем раньше на выезде встретится с «Бернли».

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Вулверхэмптон Уондерерс
3:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 3512.07.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуКарло Анчелотти
Голы
Рауль Хименес45+2′
Леандер Дендонкер(Педру Нету)46′
Диогу Жота(Рубен Невеш)74′
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Джордан Пикфорд
2Мэтт Доэрти
5Майкл Кин
58′
15Вилли Боли
12Люка Динь
19′
16Конор Коади
10Гильфи Сигурдссон
19Хонни Кастро
26Том Дэйвис
8Рубен Невеш
9Доминик Калверт-Льюин
27Ромен Саисс
3Лейтон Бэйнс
46′
32Леандер Дендонкер
32Джаррад Брантуэйт
7Педру Нету
56′
13Йерри Мина
31′
18Диогу Жота
23Шеймус Коулман
9Рауль Хименес
78′
42Энтони Гордон
56′
28Жоау Моутинью
17Алекс Ивоби
10Даниэл Поденсе
71′
7Ришарлисон
63′
37Адама I Траоре
27Мойзе Кин
11Тео Уолкотт
56′
20Анисиу Калдейра Бернард
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)4
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
8Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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