«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» и вышел на шестое место в АПЛ
«Вулверхэмптон» на своем поле разгромил «Эвертон» в матче 35-го тура Английской
«Вулверхэмптон» на своем поле разгромил «Эвертон» в матче 35-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рауль Хименес, реализовавший пенальти, Леандер Дендонкер и Диогу Жота.
Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 55 очков и выйти на шестое место в чемпионате. У «Эвертона» на 10 очков меньше, команда находится на 11-й позиции.
В следующем туре «Эвертон» 16 июля на своем поле примет «Астон Виллу». «Вулверхэмптон» днем раньше на выезде встретится с «Бернли».
|Эшпириту Санту Нуну
|Карло Анчелотти
|Рауль Хименес
|45+2′
|Леандер Дендонкер(Педру Нету)
|46′
|Диогу Жота(Рубен Невеш)
|74′
|11
|Руй Патрисиу
|1
|Джордан Пикфорд
|2
|Мэтт Доэрти
|5
|Майкл Кин
58′
|15
|Вилли Боли
|12
|Люка Динь
19′
|16
|Конор Коади
|10
|Гильфи Сигурдссон
|19
|Хонни Кастро
|26
|Том Дэйвис
|8
|Рубен Невеш
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|27
|Ромен Саисс
|3
|Лейтон Бэйнс
46′
|32
|Леандер Дендонкер
|32
|Джаррад Брантуэйт
|7
|Педру Нету
56′
|13
|Йерри Мина
31′
|18
|Диогу Жота
|23
|Шеймус Коулман
|9
|Рауль Хименес
78′
|42
|Энтони Гордон
56′
|28
|Жоау Моутинью
|17
|Алекс Ивоби
|10
|Даниэл Поденсе
71′
|7
|Ришарлисон
63′
|37
|Адама I Траоре
|27
|Мойзе Кин
|11
|Тео Уолкотт
56′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)