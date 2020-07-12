«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» и вышел на шестое место в АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рауль Хименес, реализовавший пенальти, Леандер Дендонкер и Диогу Жота.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 55 очков и выйти на шестое место в чемпионате. У «Эвертона» на 10 очков меньше, команда находится на 11-й позиции.

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