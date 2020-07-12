В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео

Во второй тайме арбитр назначил в ворота «Рапида» пенальти. Голкипер бухарестской команды Михай Попа отразил удар c 11-метровой отметки, но судья сказал перебить, так как по правилам на линии ворот в момент удара должна находиться хотя бы одна нога вратаря.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--03433b2d3c3df530832d" data-vnd="03433b2d3c3df530832d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=03433b2d3c3df530832d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для повторого удара к мячу подошел уже другой игрок «Петролула», но 19-летний Попа спас команду и в этот раз, при этом снова нарушил то же правило. Арбитр показал голкиперу желтую карточку, которая оказалась для него второй. Поле Попа покидал в истерике со слезами на глазах.

У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел третий игрок хозяев и пробил выше ворот. Счет в матче так и не был открыт.