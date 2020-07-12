В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
Необычный эпизод произошел во вчерашнем матче второй румынской лиги «Петролул» — «Рапид Бухарест».
Необычный эпизод произошел во вчерашнем матче второй румынской лиги «Петролул» — «Рапид Бухарест».
Во второй тайме арбитр назначил в ворота «Рапида» пенальти. Голкипер бухарестской команды Михай Попа отразил удар c 11-метровой отметки, но судья сказал перебить, так как по правилам на линии ворот в момент удара должна находиться хотя бы одна нога вратаря.
Для повторого удара к мячу подошел уже другой игрок «Петролула», но 19-летний Попа спас команду и в этот раз, при этом снова нарушил то же правило. Арбитр показал голкиперу желтую карточку, которая оказалась для него второй. Поле Попа покидал в истерике со слезами на глазах.
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел третий игрок хозяев и пробил выше ворот. Счет в матче так и не был открыт.