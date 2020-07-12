Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Астон Вилла
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:15
Дженоа
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
18:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Оренбург
Ростов
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Эйбар
02
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
21:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
16:45 (мск), источник: Sport24

В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео

Необычный эпизод произошел во вчерашнем матче второй румынской лиги «Петролул» — «Рапид Бухарест».

Наверх

Во второй тайме арбитр назначил в ворота «Рапида» пенальти. Голкипер бухарестской команды Михай Попа отразил удар c 11-метровой отметки, но судья сказал перебить, так как по правилам на линии ворот в момент удара должна находиться хотя бы одна нога вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для повторого удара к мячу подошел уже другой игрок «Петролула», но 19-летний Попа спас команду и в этот раз, при этом снова нарушил то же правило. Арбитр показал голкиперу желтую карточку, которая оказалась для него второй. Поле Попа покидал в истерике со слезами на глазах.

У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел третий игрок хозяев и пробил выше ворот. Счет в матче так и не был открыт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Динамо Бх
НовостиМатчиСоставСтатистика
Петролул
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Чистая шлюшка». Жене вратаря «Ростова» угрожают сломать пальцы
Известная болельщица «Спартака» объяснила, почему отказывает спортсменам
Картина маслом. Автогол игрока «Спартака» принес победу «Сочи»
В компанию к Хабибу: в UFC второй чемпион из России
Слуцкий впервые сыграет против ЦСКА и старого друга Гончаренко
Ловчев: «Спартак» доведен тем, как работает VAR при пенальти
Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы на премии ISU
Медведева опубликовала видео в изящном платье
Арбитр Безбородов установил рекорд по количеству матчей в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь