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19:39 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

1:8! «Рух» не БАТЭ — разнес «Энергетик-БГУ» за тайм и во втором не остановился

«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ в Борисове (1:0) получил настоящий контрастный душ в матче с «Рухом».

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Источник: Instagram

Между этими играми «студентов» покинули лидеры — Жасур Яхшибоев ушел в «Шахтер», Давид Тве — в брестское «Динамо». Однако узбек не играл и против БАТЭ из-за дисквалификации, и во встрече с «Рухом» в составе было лишь два изменения в сравнении с Борисовом: удаленного против БАТЭ на 20-й минуте Александра Свирепу по позиции в защите заменил российский новичок Герман Основ, а вместо Тве появился еще один дебютант команды Михаил Башилов, ранее игравший в «Белшине».

И тем не менее, команду, выстоявшую в матче с вице-чемпионами, новички лиги просто разнесли уже за первый тайм. Из пяти ударов в створ четыре стали голевыми. Сперва герой матча в Борисове вратарь Денис Садовский не смог дотянуться до навеса Александра Мигунова, и и всеми забытый Артем Концевой забил почти что с линии ворот. В середине тайма все было еще проще: Роман Степанов вынес от своих ворот, Егор Богомольский продлил на Дениса Гречихо, а тот подработал мяч и неотразимо пробил в дальний.

А добил в концовке тайма соперников… центральный защитник «Руха» Артем Рахманов. Сначала капитан команды пошел в чужую штрафную во время атаки — и надо же, мяч отскочил прямо к нему на пустые ворота. Что делала оборона «Энергетика» — снова непонятно.

А через пару минут Рахманов перехватил мяч на своей половине и великолепным дальним пасом нашел Евгения Шевченко. Парень, у которого ничего не получалось в брестском «Динамо», сыграл прекрасно — качнул Артема Шкурдюка и ударил в противоход Садовскому.

В перерыве «студенты» сделали две замены, а на 50-й минуте исчерпали их лимит — но это не помогло. «Рух» продолжил клепать голы: на 63-й минуте Мигунов с полулета с острого угла идеально попал — мяч влетел в ворота от штанги.

Вскоре случился и счет, который называют теннисным: Концевой оформил дубль. А потом и хет-трик: от своих ворот «Рух» убежал в контратаку, и форвард сыграл в прекрасную стенку с Богданом Садовским.

«Энергетик» не бросил играть — и забил гол престижа: вышедший на замену Владислав Мухамедов воспользовался ошибкой Степнова, не пошедшего на мяч. Но вскоре Олег Никифоренко забил восьмой мяч «Руха» — комментатор заявил, что у него нет сил на это смотреть.

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1:8 — не самый крупный разгром в истории «студентов». В 2003-м году «Звезду-ВА-БГУ» 9:0 разнес солигорский «Шахтер». Это и самая крупная разница в истории белорусского мужского Д1 — рекорд был установлен в 1995-м, когда «Ведрич» из «Речицы» тоже 9:0 выиграл у «Немана». Гродненцы, к слову, в последний раз до «Руха» забивали восемь мячей в рамках чемпионата — в 2012-м 8:0 разнесли «Славию». Ну, а в игре между двумя командами «вышки» «восьмерку» одна из них оформляла совсем недавно — меньше года назад БАТЭ в Кубке 8:1 выиграл в последнем матче минского «Торпедо».

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