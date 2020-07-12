1:8! «Рух» не БАТЭ — разнес «Энергетик-БГУ» за тайм и во втором не остановился

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Между этими играми «студентов» покинули лидеры — Жасур Яхшибоев ушел в «Шахтер», Давид Тве — в брестское «Динамо». Однако узбек не играл и против БАТЭ из-за дисквалификации, и во встрече с «Рухом» в составе было лишь два изменения в сравнении с Борисовом: удаленного против БАТЭ на 20-й минуте Александра Свирепу по позиции в защите заменил российский новичок Герман Основ, а вместо Тве появился еще один дебютант команды Михаил Башилов, ранее игравший в «Белшине».

И тем не менее, команду, выстоявшую в матче с вице-чемпионами, новички лиги просто разнесли уже за первый тайм. Из пяти ударов в створ четыре стали голевыми. Сперва герой матча в Борисове вратарь Денис Садовский не смог дотянуться до навеса Александра Мигунова, и и всеми забытый Артем Концевой забил почти что с линии ворот. В середине тайма все было еще проще: Роман Степанов вынес от своих ворот, Егор Богомольский продлил на Дениса Гречихо, а тот подработал мяч и неотразимо пробил в дальний.

А добил в концовке тайма соперников… центральный защитник «Руха» Артем Рахманов. Сначала капитан команды пошел в чужую штрафную во время атаки — и надо же, мяч отскочил прямо к нему на пустые ворота. Что делала оборона «Энергетика» — снова непонятно.

А через пару минут Рахманов перехватил мяч на своей половине и великолепным дальним пасом нашел Евгения Шевченко. Парень, у которого ничего не получалось в брестском «Динамо», сыграл прекрасно — качнул Артема Шкурдюка и ударил в противоход Садовскому.

В перерыве «студенты» сделали две замены, а на 50-й минуте исчерпали их лимит — но это не помогло. «Рух» продолжил клепать голы: на 63-й минуте Мигунов с полулета с острого угла идеально попал — мяч влетел в ворота от штанги.

Вскоре случился и счет, который называют теннисным: Концевой оформил дубль. А потом и хет-трик: от своих ворот «Рух» убежал в контратаку, и форвард сыграл в прекрасную стенку с Богданом Садовским.

«Энергетик» не бросил играть — и забил гол престижа: вышедший на замену Владислав Мухамедов воспользовался ошибкой Степнова, не пошедшего на мяч. Но вскоре Олег Никифоренко забил восьмой мяч «Руха» — комментатор заявил, что у него нет сил на это смотреть.