1:8! «Рух» не БАТЭ — разнес «Энергетик-БГУ» за тайм и во втором не остановился
«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ в Борисове (1:0) получил настоящий контрастный душ в матче с «Рухом».
«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ в Борисове (1:0) получил настоящий контрастный душ в матче с «Рухом».
Между этими играми «студентов» покинули лидеры — Жасур Яхшибоев ушел в «Шахтер», Давид Тве — в брестское «Динамо». Однако узбек не играл и против БАТЭ
И тем не менее, команду, выстоявшую в матче с
А добил в концовке тайма соперников… центральный защитник «Руха» Артем Рахманов. Сначала капитан команды пошел в чужую штрафную во время атаки — и надо же, мяч отскочил прямо к нему на пустые ворота. Что делала оборона «Энергетика» — снова непонятно.
А через пару минут Рахманов перехватил мяч на своей половине и великолепным дальним пасом нашел Евгения Шевченко. Парень, у которого ничего не получалось в брестском «Динамо», сыграл прекрасно — качнул Артема Шкурдюка и ударил в противоход Садовскому.
В перерыве «студенты» сделали две замены, а на 50-й минуте исчерпали их лимит — но это не помогло. «Рух» продолжил клепать голы: на 63-й минуте Мигунов с полулета с острого угла идеально попал — мяч влетел в ворота от штанги.
Вскоре случился и счет, который называют теннисным: Концевой оформил дубль. А потом и хет-трик: от своих ворот «Рух» убежал в контратаку, и форвард сыграл в прекрасную стенку с Богданом Садовским.
«Энергетик» не бросил играть — и забил гол престижа: вышедший на замену Владислав Мухамедов воспользовался ошибкой Степнова, не пошедшего на мяч. Но вскоре Олег Никифоренко забил восьмой мяч «Руха» — комментатор заявил, что у него нет сил на это смотреть.
1:8 — не самый крупный разгром в истории «студентов». В 2003-м году «Звезду-ВА-БГУ» 9:0 разнес солигорский «Шахтер». Это и самая крупная разница в истории белорусского мужского Д1 — рекорд был установлен в 1995-м, когда «Ведрич» из «Речицы» тоже 9:0 выиграл у «Немана». Гродненцы, к слову, в последний раз до «Руха» забивали восемь мячей в рамках чемпионата — в 2012-м 8:0 разнесли «Славию». Ну, а в игре между двумя командами «вышки» «восьмерку» одна из них оформляла совсем недавно — меньше года назад БАТЭ в Кубке 8:1 выиграл в последнем матче минского «Торпедо».