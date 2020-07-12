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20:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Арсенала» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол форварда «канониров» Александра Ляказетта точным ударом ответил нападающий гостей Сон Хын Мин. Победу шпорам в концовке матча принес Тоби Алдервейлерд.

Победа в лондонском дерби позволила «Тоттенхэму» набрать 52 очка и выйти на восьмое место в чемпионате. В активе «Арсенала» на два очка меньше, команда занимает девятую позицию.

В следующем туре «Тоттенхэм» 15 июля на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Ливепруль».

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