Минское «Динамо» переиграло «Минск» с минимальным счетом
Минское «Динамо» переиграло «Минск» в 17-м туре Высшей лиги Белоруссии.
Минское «Динамо» переиграло «Минск» в 17-м туре Высшей лиги Белоруссии.
Единственный мяч в матче на счету полузащитника Ивана Бахара, забившего на 26-й минуте встречи. Этот гол стал для 22-летнего белоруса пятым в сезоне.
«Динамо» поднялось на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 26 очков.
«Минск» располагается в зоне вылета и занимает 14-е место.