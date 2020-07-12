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21:02 (мск), источник: Матч ТВ

Минское «Динамо» переиграло «Минск» с минимальным счетом

Минское «Динамо» переиграло «Минск» в 17-м туре Высшей лиги Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в матче на счету полузащитника Ивана Бахара, забившего на 26-й минуте встречи. Этот гол стал для 22-летнего белоруса пятым в сезоне.

«Динамо» поднялось на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 26 очков.

«Минск» располагается в зоне вылета и занимает 14-е место.

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