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12 июля, источник: БЕЛТА

«Витебск» и «Неман» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» и гродненского «Немана» сыграли вничью — 0:0, в заключительном матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении всей игры в Витебске небольшое преимущество было на стороне хозяев, но реализовать его они не смогли. До этого футболисты «Немана» одержали семь побед подряд.

Результаты остальных матчей: «Энергетик-БГУ» — «Рух» (Брест) — 1:8, «Динамо» (Минск) — «Минск» — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1, «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Городея» — 4:1. Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 33 очка (17 матчей), БАТЭ — 31 (17), «Неман» — 30 (16), «Энергетик-БГУ» — 29 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 26 (17), «Рух» — 25 (17), «Ислочь» — 23 (17), «Витебск» — 23 (17), «Славия» — 22 (17), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (17), «Минск» — 15 (15), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 10 (17).

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забивший 10 мячей.

В следующем туре встречаются:

17 июля.

«Слуцк» — «Ислочь», «Городея» — «Белшина»;.

18 июля.

«Витебск» — «Смолевичи», «Славия» — «Динамо» (Брест), «Рух» — БАТЭ;.

19 июля.

«Минск» — «Энергетик-БГУ», «Неман» — «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск).

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