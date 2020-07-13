«Кадис» сыграет в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу впервые за 14 лет
ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб «Кадис» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Испании. Клуб гарантировал себе повышение в классе за два тура до конца.
ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб «Кадис» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Испании. Клуб гарантировал себе повышение в классе за два тура до конца.
«Кадис» вышел в высшую лигу благодаря победе «Овьедо» над «Сарагосой» со счетом 4:2 в матче 40-го тура второго дивизиона. «Кадис» за два тура до конца занимает первое место, набрав 69 очков. Клубы, занявшие первые два места, напрямую выходят в высший дивизион, отрыв «Кадиса» от «Сарагосы», идущей третьей, составляет семь очков.
В предыдущий раз «Кадис» выступал в высшей лиге в сезоне-2005/06. Всего клуб провел в Ла лиге 12 сезонов, лучшее достижение клуба в чемпионате — 12-е место в сезоне-1987/88. В Кубке Испании наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-1989/90.
Второе место в турнирной таблице второго дивизиона занимает «Уэска», в активе которой 64 очка. Клуб провел всего один год в высшем дивизионе — в сезоне-2018/19 команда заняла 19-е место и вылетела. Третья путевка в высший дивизион будет разыгрываться в
Из высшего дивизиона во второй досрочно вылетел «Эспаньол». В предыдущий раз каталонский клуб вылетал в сезоне-1992/93, но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. «Эспаньол» покинул Ла лигу в пятый раз, при этом каждый раз команда не задерживалась во втором дивизионе более одного сезона, клуб из столицы Каталонии провел 85 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Испании из 89.
Второй дивизион точно покинут «Расинг» (Сантандер) и «Эстремадура», всего вылетят четыре клуба.