«Кадис» сыграет в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу впервые за 14 лет

«Кадис» вышел в высшую лигу благодаря победе «Овьедо» над «Сарагосой» со счетом 4:2 в матче 40-го тура второго дивизиона. «Кадис» за два тура до конца занимает первое место, набрав 69 очков. Клубы, занявшие первые два места, напрямую выходят в высший дивизион, отрыв «Кадиса» от «Сарагосы», идущей третьей, составляет семь очков.

В предыдущий раз «Кадис» выступал в высшей лиге в сезоне-2005/06. Всего клуб провел в Ла лиге 12 сезонов, лучшее достижение клуба в чемпионате — 12-е место в сезоне-1987/88. В Кубке Испании наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-1989/90.

Второе место в турнирной таблице второго дивизиона занимает «Уэска», в активе которой 64 очка. Клуб провел всего один год в высшем дивизионе — в сезоне-2018/19 команда заняла 19-е место и вылетела. Третья путевка в высший дивизион будет разыгрываться в плей-офф между четырьмя командами, занявшими по итогам сезона места с третьего по шестое.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b8c7632b39388ac8b0f" data-vnd="1b8c7632b39388ac8b0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b8c7632b39388ac8b0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из высшего дивизиона во второй досрочно вылетел «Эспаньол». В предыдущий раз каталонский клуб вылетал в сезоне-1992/93, но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. «Эспаньол» покинул Ла лигу в пятый раз, при этом каждый раз команда не задерживалась во втором дивизионе более одного сезона, клуб из столицы Каталонии провел 85 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Испании из 89.