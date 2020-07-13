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01:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2. В составе «россонери» голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессиэ (73-я, с пенальти), у хозяев отличились Джованни Ди Лоренцо (34-я) и Дрис Мертенс (60-я). Полузащитник гостей Алексис Салемакерс был удален с поля за две желтые карточки на 88-й минуте.

«Наполи» (52 очка) занимает шестое место в турнирной таблице серии А, «Милан» (50) находится на седьмой строчке.

Наполи
2:2
Первый тайм: 1:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 3212.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоСтефано Пиоли
Голы
Джованни Ди Лоренцо34′
Тео Эрнандез(Анте Ребич)20′
Дрис Мертенс(Хосе Кальехон)60′
Франк Кессье73′
Составы команд
25Давид Оспина
99Джанлуиджи Доннарумма
6Мариу Руй
30′
12Андреа Конти
77′
19Никола Максимович
13Алессио Романьоли
22Джованни Ди Лоренцо
9′
19Тео Эрнандез
75′
26Калиду Кулибали
24Симон Кьер
20Петр Зелиньски
4Исмаэль Беннасер
8Фабиан Руис
65′
79Франк Кессье
4Диего Демме
39Лукас Пакета
45′
68Станислав Лоботка
65′
56Алексис Салемакерс
85′87′
12Эльиф Эльмас
10Хакан Чалханоглу
61′
7Хосе Кальехон
84′
5Джакомо Бонавентура
21Маттео Политано
18Анте Ребич
88′
14Дрис Мертенс
74′
33Раде Крунич
11Ирвинг Лосано
21Златан Ибрагимович
61′
24Лоренцо Инсинье
74′
17Рафаэл Леан
99Аркадиуш Милик
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)5
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
9Фолы18
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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