«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2. В составе «россонери» голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессиэ (73-я, с пенальти), у хозяев отличились Джованни Ди Лоренцо (34-я) и Дрис Мертенс (60-я). Полузащитник гостей Алексис Салемакерс был удален с поля за две желтые карточки на 88-й минуте.