«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2. В составе «россонери» голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессиэ (73-я, с пенальти), у хозяев отличились Джованни Ди Лоренцо (34-я) и Дрис Мертенс (60-я). Полузащитник гостей Алексис Салемакерс был удален с поля за две желтые карточки на 88-й минуте.
«Наполи» (52 очка) занимает шестое место в турнирной таблице серии А, «Милан» (50) находится на седьмой строчке.
|Дженнаро Гаттузо
|Стефано Пиоли
|Джованни Ди Лоренцо
|34′
|Тео Эрнандез(Анте Ребич)
|20′
|Дрис Мертенс(Хосе Кальехон)
|60′
|Франк Кессье
|73′
|25
|Давид Оспина
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|6
|Мариу Руй
30′
|12
|Андреа Конти
77′
|19
|Никола Максимович
|13
|Алессио Романьоли
|22
|Джованни Ди Лоренцо
9′
|19
|Тео Эрнандез
75′
|26
|Калиду Кулибали
|24
|Симон Кьер
|20
|Петр Зелиньски
|4
|Исмаэль Беннасер
|8
|Фабиан Руис
65′
|79
|Франк Кессье
|4
|Диего Демме
|39
|Лукас Пакета
45′
|68
|Станислав Лоботка
65′
|56
|Алексис Салемакерс
85′87′
|12
|Эльиф Эльмас
|10
|Хакан Чалханоглу
61′
|7
|Хосе Кальехон
84′
|5
|Джакомо Бонавентура
|21
|Маттео Политано
|18
|Анте Ребич
88′
|14
|Дрис Мертенс
74′
|33
|Раде Крунич
|11
|Ирвинг Лосано
|21
|Златан Ибрагимович
61′
|24
|Лоренцо Инсинье
74′
|17
|Рафаэл Леан
|99
|Аркадиуш Милик
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)