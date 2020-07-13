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10:07 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью: Счастлив победе над «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о победе своих подопечных над «Арсеналом» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, «шпоры» владели инициативой и контролировали ситуацию на протяжении всей игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я счастлив победе над “Арсеналом”. Думаю, что эта игра была скорее про тактику. Артета здорово работает со своей командой, которая прогрессирует под его руководством. Мы порадовали фанатов и продолжаем бороться за место в Лиге Европы», — сказал Моуринью.

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