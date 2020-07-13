Моуринью: Счастлив победе над «Арсеналом»

«Я счастлив победе над “Арсеналом”. Думаю, что эта игра была скорее про тактику. Артета здорово работает со своей командой, которая прогрессирует под его руководством. Мы порадовали фанатов и продолжаем бороться за место в Лиге Европы», — сказал Моуринью.