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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Британская полиция арестовала 12-летнего мальчика за оскорбления игрока АПЛ

Британские полицейские арестовали 12-летнего мальчика, отправлявшего расистские оскорбления футболисту «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

Проживающий в пригороде Бирмингема ребенок писал ивуарийцу в социальных сетях накануне матча лондонцев в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против местной «Астон Виллы». Бирмингемский клуб уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал вынести в отношении задержанного пожизненный запрет на посещение стадиона.

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Матч между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» прошел в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.

27-летний Заа в нынешнем сезоне провел 35 матчей в АПЛ. Игрок забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

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