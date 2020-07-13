Британская полиция арестовала 12-летнего мальчика за оскорбления игрока АПЛ
Британские полицейские арестовали 12-летнего мальчика, отправлявшего расистские оскорбления футболисту «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа. Об этом сообщает ESPN.
Британские полицейские арестовали 12-летнего мальчика, отправлявшего расистские оскорбления футболисту «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа. Об этом сообщает ESPN.
Проживающий в пригороде Бирмингема ребенок писал ивуарийцу в социальных сетях накануне матча лондонцев в рамках 35-го тура Английской
Матч между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» прошел в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.
27-летний Заа в нынешнем сезоне провел 35 матчей в АПЛ. Игрок забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.