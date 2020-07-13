Британская полиция арестовала 12-летнего мальчика за оскорбления игрока АПЛ

Источник: AP 2020

Проживающий в пригороде Бирмингема ребенок писал ивуарийцу в социальных сетях накануне матча лондонцев в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против местной «Астон Виллы». Бирмингемский клуб уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал вынести в отношении задержанного пожизненный запрет на посещение стадиона.

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Матч между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» прошел в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.