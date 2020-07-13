Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу может возглавить чемпиона Греции
Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов может возглавить греческий клуб ПАОК, сообщает Novsport.com.
Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов может возглавить греческий клуб ПАОК, сообщает Novsport.com.
На данный момент клуб из Салоников возглавляет Абел Феррейра.
Однако по информации источника, португалец в ближайшее время будет отправлен в отставку.
«Стойлов входит в число специалистов, которые могут занять его место. Амбициозный босс команды Иван Савидис хотел видеть свою команду с титулом в этом сезоне, но ПАОК упустил этот шанс. Команда отстает от лидера лиги — “Олимпиакоса” на 14 очков», — пишет источник.
Последним местом работы 53-летнего Стойлова была сборная Казахстана, тренером которой он был с 2018 по 2019 год. До этого успешно руководил «Астаной», выиграв с ней четыре чемпионских титула, а также Кубок и Суперкубок страны (дважды).
ПАОК становился чемпионом Греции в сезоне-2018/19.