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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана по футболу попал в символическую команду чемпионата Словакии

Уроженец Казахстана Юрий Медведев оказался в числе лучших игроков завершившегося чемпионата Словакии, сообщает корреспондент Vesti.kz. В минувшем сезоне он выиграл чемпионский титул в составе братиславского «Слована».

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Медведев был номинирован в команду года как лучший правый защитник чемпионата Словакии. В символическую сборную также были включены шесть одноклубников Юрия.

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В минувшем сезоне Медведев помог «Словану» защитить звание чемпионов страны, а также выиграть национальный Кубок, тем самым оформив золотой дубль. В следующем сезоне «Слован» выступит в Лиге чемпионов.

В минувшем чемпионате Медведев провел 25 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. За «Слован» правый защитник играет с 2018 года.

Напомним, 23-летний футболист родился в селе Бадамша Актюбинской области. Позже он переехал с семьей в Чехию и теперь является гражданином этой страны. Позже Медведев не исключал варианта выступления за сборную Казахстана на международном уровне. Насколько реален вызов игрока в национальную команду рассказал главный тренер казахстанской сборной Михал Билек.

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