Кандидат в сборную Казахстана по футболу попал в символическую команду чемпионата Словакии

Медведев был номинирован в команду года как лучший правый защитник чемпионата Словакии. В символическую сборную также были включены шесть одноклубников Юрия.
В минувшем сезоне Медведев помог «Словану» защитить звание чемпионов страны, а также выиграть национальный Кубок, тем самым оформив золотой дубль. В следующем сезоне «Слован» выступит в Лиге чемпионов.
В минувшем чемпионате Медведев провел 25 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. За «Слован» правый защитник играет с 2018 года.
Напомним, 23-летний футболист родился в селе Бадамша Актюбинской области. Позже он переехал с семьей в Чехию и теперь является гражданином этой страны. Позже Медведев не исключал варианта выступления за сборную Казахстана на международном уровне. Насколько реален вызов игрока в национальную команду рассказал главный тренер казахстанской сборной Михал Билек.