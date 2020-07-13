Кандидат в сборную Казахстана по футболу попал в символическую команду чемпионата Словакии

Медведев был номинирован в команду года как лучший правый защитник чемпионата Словакии. В символическую сборную также были включены шесть одноклубников Юрия.

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В минувшем сезоне Медведев помог «Словану» защитить звание чемпионов страны, а также выиграть национальный Кубок, тем самым оформив золотой дубль. В следующем сезоне «Слован» выступит в Лиге чемпионов.

В минувшем чемпионате Медведев провел 25 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. За «Слован» правый защитник играет с 2018 года.