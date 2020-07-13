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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Клубам КПЛ предложили собраться в Алматы и назначили дату следующего тура

Казахстанская премьер-лига может возобновиться 25 июля, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграмм-канале.

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Источник: Reuters

По его данным, всем клубам предложили собраться Алматы и сыграть 25 июля.

«Несколько клубов предлагают не спешить и возобновить сезон 1 августа. Речь идет о тех, в чьем составе много больных и травмированных — “Астана”, “Тобол”, “Жетысу”, “Каспий”. Но лига желает начать максимально раньше, чтобы у клубов было время на подготовку к еврокубкам. Да и до января никто не хочет сезон растягивать», — пишет Кожахмет.

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Ранее Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) объявила, что рассматривает вариант с проведением всех матчей КПЛ в одном городе, и осмотрела инфраструктуру «Кайрата». В конце июня с такой идеей выступил глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев, но тогда его инициатива не нашла поддержки.

В марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина в стране из-за осложнения эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом.

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