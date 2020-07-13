Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
12.07
Севилья
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
16:50 (мск), источник: Vesti.kz

Матчей КПЛ не будет до августа? Токаев объявил о продлении карантина в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что карантин в стране из-за ситуации с распространение коронавируса будет продлен, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:07 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 439+104
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело504 021+2 960
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано12 945 657+193 775
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось569 871+3 954
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
30.0613.07
Выздоровело7 147 807+119 175
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
30.0613.07
Источник: AP 2020

Действующий режим введен с 5 июля на две недели. Решение о продлении каранатина на еще 14 дней завтра, 14 июля, примет правительственная комиссия.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — написал Токаев в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время карантина запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных. Таким образом, казахстанская премьер-лига по футболу, которая возобновилась 1 июля и ушла на паузу через два дня, может вернуться не ранее 3 августа.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 59 899 случаев заражения коронавирусом, 34 190 человек выздоровели, 375 умерли.

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Исправление ошибок. Футзальный "Кайрат" провалился в ЛЧ и начал подписывать мировых звезд
Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ
В «Ростове» отреагировали на новость о возможном уходе Карпина
Назначена дата рассмотрения высказывания Медведева по «Спартаку»
ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом
Петр Ян оскорбил бывшего чемпиона UFC в ответ на критику
«А говорим о России». Британские атлеты пили секретный коктейль
Боец ММА умер в 30 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь