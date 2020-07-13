Матчей КПЛ не будет до августа? Токаев объявил о продлении карантина в Казахстане

Источник: AP 2020

Действующий режим введен с 5 июля на две недели. Решение о продлении каранатина на еще 14 дней завтра, 14 июля, примет правительственная комиссия.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — написал Токаев в твиттере.

Во время карантина запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных. Таким образом, казахстанская премьер-лига по футболу, которая возобновилась 1 июля и ушла на паузу через два дня, может вернуться не ранее 3 августа.