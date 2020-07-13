Футболист сборной Казахстана из «Кайрата» близок к трансферу в Европу

По его данным, интерес к Алипу проявляют также в России, где казахстанцы с нового сезона не будут считаться легионерами из-за правила о гражданах ЕАЭС.

«Интерес из Европы к его персоне серьезный. Готовы рассмотреть кандидатуру Алипа и в России. Ведутся переговоры. Если уедет — будет здорово», — написал Каиров.

20-летний Алип отыграл без замены все четыре матча «Кайрата» в текущем сезоне КПЛ. За главную команду алматинцев уроженец Актау дебютировал в 2018 году.