Футболист сборной Казахстана из «Кайрата» близок к трансферу в Европу
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип в ближайшее время может уехать в зарубежный чемпионат. Об этом сообщил журналист Ербол Каиров.
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип в ближайшее время может уехать в зарубежный чемпионат. Об этом сообщил журналист Ербол Каиров.
По его данным, интерес к Алипу проявляют также в России, где казахстанцы с нового сезона не будут считаться легионерами
«Интерес из Европы к его персоне серьезный. Готовы рассмотреть кандидатуру Алипа и в России. Ведутся переговоры. Если уедет — будет здорово», — написал Каиров.
20-летний Алип отыграл без замены все четыре матча «Кайрата» в текущем сезоне КПЛ. За главную команду алматинцев уроженец Актау дебютировал в 2018 году.
В 2018 году Алип провел свой первый и пока единственный матч за сборную Казахстана, выйдя в товарищеской игре с Венгрией. Он постоянно вызывается в молодежную сборную и вызывался в национальную команду в отборочном цикле Евро-2020.