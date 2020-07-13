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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Владислав Ложкин признан лучшим игроком 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард «Смолевичей» Владислав Ложкин признан лучшим игроком 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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18-летний нападающий совсем недавно перешел в состав смолевичской команды из минского «Динамо» и уже в дебютном поединке помог своему новому клубу победить «Ислочь» (3:1), оформив голевой дубль.

Ранее лучшим игроком тура дважды признавался Джасурбек Яхшибоев, по разу — Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский район), Кирилл Павлючек («Городея»), Зоран Марушич («Неман», Гродно), Павел Савицкий («Динамо», Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэл Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов, Виталий Лисакович (оба — «Шахтер», Солигорск), Борис Панкратов («Слуцк»).

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляет «Шахтер», набравший 33 очка в 17 матчах, у БАТЭ на два балла меньше, футболисты «Немана» имеют 30 очков после 16 проведенных встреч.

Матчи 18-го тура пройдут 17—19 июля.

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